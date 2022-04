Documentário da Camisa 1 tem exibição no Teatro Municipal

“Escola de Goleiros - O Filme” mostra trabalho do projeto por meio da história do atleta Daniel Fuzato

A Escola de Goleiros Camisa 1 promove nesta terça-feira a estreia do documentário ‘Escola de Goleiros – O Filme’, em evento no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, com exibição a partir das 19h30.

A data escolhida para apresentação da obra não poderia ser mais adequada: 26 abril, quando é celebrado justamente o Dia do Goleiro.

A produção mostra o trabalho desenvolvido pelo projeto e aborda o sonho e a luta para quem quer se tornar um jogador de futebol profissional, por meio da história do goleiro Daniel Fuzato, que hoje defende as cores da Roma, da Itália.

O filme tem roteiro do jornalista Alex Ferreira e 50 minutos de duração. As filmagens foram feitas em Americana e, por conta da pandemia da Covid-19, o trabalho levou aproximadamente três anos para ficar pronto.

estreia será nesta terça – Foto: Divulgação

Protagonista do filme, Daniel Fuzato destacou a importância da produção para a promoção do nome da Camisa 1. “O filme com certeza é uma porta para que mais jovens e apaixonados por futebol conheçam a Escola de Goleiros, possam contribuir com o projeto e para que crianças possam treinar e participar de um pouco daquilo que pude viver no projeto”, enfatizou.

Já para o fundador do projeto e diretor da escola, Vander Batistella, um filme, além de uma realização, serve como alavanca para que o trabalho possa alcançar novos patamares no futuro. “Conseguimos contar toda a história através do sonho do Daniel. Aqui no projeto, sonhos chegam todos os dias. E assim estamos seguindo para tornar o nosso projeto a maior escola de goleiros do mundo”, projetou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o dia de estreia, os ingressos, que foram trocados por alimentos para doação ao longo dos últimos dias, foram esgotados. No entanto, quem quiser acessar o conteúdo poderá fazê-lo nos dias 30 de abril e 1º de maio, próximos sábado e domingo, através do canal da Escola de Goleiros no Youtube.

O filme tem patrocínio dos Supermercados São Vicente e Papirus, apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar, Uhlsport, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Americana.

A idealização é de Alex Ferreira e Vander Batistella e a realização é da iTV Vídeo e Comunicação e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural de São Paulo). A produção executiva é da 3marias Produtora Cultural, com direção geral de Pablo Uranga.