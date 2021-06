Documentário da Camisa 1 deve ser lançado em 2022, no Dia do Goleiro

O documentário “Escola de Goleiros – O Filme” deve estrear em 26 de abril de 2022, no Dia do Goleiro. A data foi revelada pela produção nesta quarta-feira (16), quando houve a gravação da entrevista com o goleiro barbarense Daniel Fuzato, na sede da Camisa 1, em Americana.

Fuzato é o protagonista da obra que contará a história da escola – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Protagonista do filme, o atleta está desde 2018 na Europa e joga na Roma, da Itália, mas toda sua trajetória entre as traves teve início na Camisa 1. “É um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte”, disse.

O jogador de 23 anos estampa o pôster do documentário, que vai contar a história dele e também da escola.

“Independente de eu estar no filme ou não, o mais importante é mostrar o projeto da escolinha, que, além de formar profissionais no futebol, também forma pessoas de bem, de caráter”, afirmou.

Atualmente de férias, Fuzato comemorou a oportunidade de visitar as instalações do projeto americanense, que dá aulas gratuitas para crianças e adolescentes.

“É sempre gostoso estar aqui com a criançada, com o pessoal, com o Vander [Batistella, coordenador da escola]. Me traz muitas memórias à cabeça. É até importante para mim sempre voltar ao lugar onde eu comecei, para que eu possa ter gratidão e valorizar aquilo que foi conquistado até aqui”, afirmou.

Segundo o jornalista Alex Ferreira, um dos responsáveis pelo filme, a produção ainda realizará entrevistas à distância, por videoconferência, com personagens como o tetracampeão mundial Taffarel e o preparador de goleiros do Grêmio, Mauri Lima. A previsão é que o documentário já esteja editado e concluído entre outubro e novembro.

O filme tem realização do ProAC (Programa de Ação Cultural) e da iTV Vídeo e Comunicação; produção-executiva da 3marias Produtora Cultural; patrocínio da Papiros e Supermercados São Vicente; e apoio das Indústrias Najar, Sanfarma e MBM Logística. Alex e Vander são os idealizadores.