Distribuição do almanaque do Rio Branco será retomada com 100 exemplares

Quem não conseguiu um exemplar do “Almanaque do Rio Branco – O Embaixador de Americana” na primeira etapa de distribuição, encerrada no último dia 21, terá uma segunda e última chance, devido a um saldo remanescente de aproximadamente 100 unidades.

Nesta quinta-feira (27), ao meio-dia, a página do projeto no Facebook vai divulgar um novo link para cadastro e retirada gratuita do livro.

Almanaque do Rio Branco – O Embaixador de Americana – Foto: Juarez Godoy / Divulgação

O interessado precisa fazer o registro no site e pegar o livro na Biblioteca de Americana, nos dias 31 de maio e 1º de junho, das 11 às 16 horas – o local fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. A pessoa deverá estar com CPF em mãos.

Os exemplares serão entregues por ordem de chegada, enquanto durar o estoque. Ou seja, o preenchimento do formulário não garante o exemplar.

Essa segunda etapa de distribuição acontece porque há aqueles que se inscreveram na primeira fase e não buscaram o almanaque na biblioteca. Essas pessoas só terão direito a um livro se preencherem o formulário novamente a partir desta quinta.

Quem já pegou o almanaque, por sua vez, não poderá retirar outro exemplar.

O “Almanaque do Rio Branco – O Embaixador de Americana” é um projeto cultural realizado por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, com produção cultural da 3marias. O livro também tem patrocínio dos Supermercados São Vicente.

De autoria do jornalista Claudio Gioria, o almanaque conta com 576 páginas, que detalham a trajetória do Rio Branco desde sua fundação, em 1913. Há, inclusive, a ficha técnica de todos os jogos, atletas e técnicos da história do clube.