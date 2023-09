Diretor americanense é vice-campeão brasileiro da Série D com a Ferroviária

Chávare está na Ferroviáia desde março e conseguiu o acesso - Foto: Tiago Pavini_Ferroviária SAF

O vice-campeonato da Ferroviária no Brasileiro da Série D teve a participação do americanense José Domingos Chávare Júnior, conhecido como Júnior Chávare, de 56 anos. Ele ocupa a função de diretor executivo do clube de Araraquara. Na decisão, a equipe perdeu para o Ferroviário do Ceará.

Chávare iniciou a sua carreira no fim dos anos 90 como colaborador do Rio Branco. Depois passou pela Inter de Limeira, Ponte Preta, Juventus/ITA, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Juventude.

Em março, ele aceitou o desafio de ser diretor da Ferroviária, que havia sido adquirida por um grupo empresarial em meio ao rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-1. O cenário era conturbado.

“Com a queda para a Série A-2, ou a gente subia neste ano [na Série D do Campeonato Brasileiro], ou no mínimo seria necessário de três a quatro anos para voltar a jogar a Série D. Você precisa ir para a Série A-1, fazer um bom campeonato e se classificar para a D do Brasileiro. Isso se desse tudo certo”, contou Júnior.

Para a Série D, o diretor teve de ser assertivo na montagem do elenco, que foi enxuto e mesclou vários jogadores da base com atletas experientes. O início foi difícil com cinco empates e uma derrota, o que levou à saída do técnico Elano.

Com o treinador Alexandre Lopes, vindo da base, foram 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A reação foi suficiente para dar o acesso à Série C e chegar ao vice para a Ferroviária.

“A final foi muito disputada e eu sempre digo que a Série D tem quatro campeões, porque o que vale nessa divisão é o acesso”, destacou.

Júnior Chávare é filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito José Domingos Chávare. Ele ainda acompanha o Rio Branco e torce para que o clube tenha sucesso. “Se seguir com essa reorganização é questão de tempo para melhorar. E Americana merece isso”, concluiu.