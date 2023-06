Diante de 4,5 mil pessoas, São Fernando conquista o tetra no Amador de Santa Bárbara

Time teve campanha de sete triunfos em 12 jogos - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O União São Fernando conquistou seu quarto título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador no último sábado, ao bater o Grêmio Orquídeas por 1 a 0, com gol olímpico de Nathan. A final reuniu um público estimado de 4,5 mil pessoas no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Campeão em 2018, 2019, 2022 e 2023, o São Fernando se tornou a primeira equipe a vencer quatro vezes seguidas a primeira divisão – por conta da pandemia da Covid-19, a competição não ocorreu em 2020 e 2021.

O time teve uma campanha de sete vitórias, três empates e duas derrotas, com 15 gols marcados e nove sofridos.

Além dos troféus e medalhas aos campeões, a Seme (Secretaria Municipal de Esportes), organizadora do torneio, entregou prêmios individuais aos jogadores que se destacaram nesta edição.

Vinícius Pontelo, do Esmeralda, foi premiado como o goleiro menos vazado, com apenas dois gols sofridos, e Renan Caetano Filho, do Zabani, recebeu o troféu de artilheiro, com oito tentos no campeonato.

“A edição de 2023 foi uma das mais equilibradas e disputadas nos últimos anos. Atendendo solicitação do prefeito Rafael Piovezan (MDB), ano após ano buscamos promover melhorias contínuas na organização dos eventos esportivos de Santa Bárbara. Parabéns às equipes participantes, suas torcidas e seus dirigentes”, disse o secretário municipal de Esportes, Vinícius Furlan.

A decisão contou com a arbitragem de José Cláudio da Rocha Filho, integrante do quadro da Fifa desde 2021, auxiliado por Lídio Neri e pelo barbarense Leonardo Carreira Rapassi, que fazem parte do quadro da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Confira os elencos dos finalistas:

União São Fernando – Schumacher; Churrasco, Iago, Arábia e Leandro Guizzi; Robinho, Bismarck, Negueba e Nathan; Joãozinho e Daniel. Chico, Tanque, Thiaguinho, Lucas, Moraes, Neguebinha, Rô, Curiri, Brunão, Renato, Jadson e Bruno Sá. Técnico: Tuiu.

Grêmio Orquídeas – Ramon; Akaoan, Uberaba, Halan e Hiago; Luan, Wellington e Costa; Igor Zóio, Bruninho e Matheus. Léo, Danilinho, Felipe Garcia e Monguinha. Técnico: Ricardo Ling.

Galeria de campeões do Amador promovido pela prefeitura:

1979 – Fluminense

1980 – Benfica

1981 – Benfica

1982 – Unidos da Linópolis

1983 – União Agrícola Barbarense (Júnior)

1984 – Grêmio Esportivo Vila Rica

1985 – Unidos da Linópolis

1986 – Unidos da Linópolis

1987 – Curitiba

1988 – Curitiba

1989 – Curitiba

1990 – Unidos da Linópolis

1991 – União Aparecida

1992 – Unidos da Linópolis

1993 – E.C. Brasília

1994 – E.C. 1º de Maio

1995 – Aliança

1996 – Unidos da Linópolis

1997 – Unidos da Linópolis

1998 – Ponte Preta

1999 – Máfia

2000 – E.C. 1º de Maio

2001 – Máfia

2002 – Grêmio Termo Solar

2003 – Holanda

2004 – Lava Jato

2005 – Rossigás

2006 – Lava Jato

2007 – Vitória

2008 – Lava Jato

2009 – Rossigás

2010 – Lava Jato

2011 – Lava Jato

2012 – Unidos da Linópolis

2013 – Unidos da Linópolis

2014 – Os Uvos

2015 – Unidos do Esmeralda

2016 – Unidos do Esmeralda

2017 – Unidos do Esmeralda

2018 – União São Fernando

2019 – União São Fernando

2020 e 2021 – Não realizados

2022 – União São Fernando

2023 – União São Fernando

Fonte: J.J. Bellani – Livro “Um Século de Esportes”, com atualização da Diretoria de Comunicação Governamental da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.