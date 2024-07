Destaque na A4, David Lazari assina e está de volta ao Rio Branco

O meio-campista David Lazari está oficialmente de volta ao Rio Branco. Nesta quinta-feira (4), o jogador de 35 anos esteve no estádio Décio Vitta, em Americana, e assinou contrato para retornar ao clube. Ele chega para a disputa do restante da Copa Paulista, com possibilidade de permanência para a Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem.

Conforme o LIBERAL havia noticiado com exclusividade no último sábado (29), a expectativa da diretoria alvinegra era de ter assinado o contrato na última segunda-feira (1º). No entanto, o jogador precisou utilizar o início da semana para resolver sua situação contratual com a Caldense.

David Lazari está de volta ao Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após ser um dos destaques do Tigre na conquista da Série A4, Lazari deixou a equipe para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro pela Caldense. Por lá, acabou sendo eliminado ainda na primeira fase, mas conseguiu ajudar a evitar o rebaixamento à terceira divisão local.

‘Chapéu’ do Tigre

Com o término da competição, o experiente jogador recebeu propostas de outras equipes. De acordo com apuração do LIBERAL, uma das ofertas recebidas por Lazari foi do XV de Jaú, que disputa a Copa Paulista e ficou próximo de acertar com o meia. No entanto, o Rio Branco conseguiu atravessar a negociação para ficar com o atleta, que é querido pela torcida riobranquense.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em sua primeira passagem pelo Tigre, Lazari entrou em campo seis vezes, marcou um gol e deu duas assistências. A tendência é que ele assuma novamente o posto de principal meio-campista criativo da equipe. Neste início de Copa Paulista, quem tem feito a função é Felipe Muranga, que é atacante de origem.

Reestreia

A reestreia de Lazari no Rio Branco deverá ser no segundo turno da fase de grupos da Copa Paulista. Isso porque ainda é preciso que a rescisão contratual com a Caldense seja publicada no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para depois ter seu contrato com o Tigre publicado. Ou seja, para o duelo diante do São Bento, neste domingo (7), às 10h, em Sorocaba, dificilmente haverá tempo hábil.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Após a partida contra o São Bento, o Rio Branco irá folgar na rodada do fim de semana dos dias 13 e 14 deste mês. Assim, caso não seja possível jogar no domingo, Lazari poderá voltar a vestir as cores do Tigre no confronto diante do Primavera, em Indaiatuba, no dia 20.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle