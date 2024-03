Desfalcado e com interino, Rio Branco visita Taquaritinga em busca de reabilitação

O Rio Branco tenta juntar os cacos após uma semana de turbulência. Depois de perder o dérbi para o União Barbarense e demitir o técnico Valmir Israel, o Tigre volta a campo neste sábado (9), às 15h, para enfrentar o Taquaritinga. A partida será no estádio Adail Nunes da Silva, conhecido como Taquarão.

Com cinco desfalques por suspensão, interino Raphael Pereira terá de usar a base do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sob comando interino do seu coordenador das categorias de base, Raphael Pereira, o time terá ao menos cinco desfalques para o jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Os goleiros Eder e Sandro, assim como os laterais Guilherme Gusso e Guilherme Aguiar, foram expulsos durante a briga generalizada pós-derbi e estão fora. Além deles, o preparador de goleiros Fábio Guedes também está suspenso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, o zagueiro/lateral-esquerdo Paim já havia recebido o cartão vermelho no tempo normal. Desta forma, o técnico interino Raphael Pereira deverá ter de recorrer a atletas da lista B, oriundos da base, para compor o time em Taquaritinga. No gol, os jovens Eduardo Ferreira, de 18 anos, e Luan Labiuc, de 20, fazem parte do dia a dia de treinos do profissional e competem pela vaga.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na lateral esquerda, Murilo, também de 18 anos, pode ganhar uma oportunidade. Isso porque Gustavo Oliveira, outro nome da posição, ficou de fora dos últimos jogos por lesão. Além disso, outros atletas, como Júlio César e Nelson Borges, também da base, devem compor a lista de relacionados para a partida.

Possível escalação do Rio Branco

Assim, um possível Tigre conta com Eduardo (Luan); Braian, Gustavo Brandão, Ricardo e Murilo (Gustavo Oliveira); Grigor, Kayllan e Gui Marques; Felipe Muranga, Vitinho (Carlos Iury) e David Batista.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com 14 pontos, o Rio Branco ocupa a oitava posição da Série A4. Em caso de novo tropeço, o time pode ser ultrapassado pelo Nacional e, consequentemente, deixar a zona de classificação ao mata-mata. Se vencer, no entanto, pode alcançar até mesmo o quinto lugar, de acordo com os demais resultados da rodada.

O Taquaritinga, por outro lado, inicia a rodada sendo dono justamente do quinto lugar, com 17 pontos, e não perde há cinco jogos. Durante o período foram duas vitórias e três empates para o time comandado por Marcelo Marelli. Em caso de vitória, pode saltar na tabela e, no melhor dos cenários, assumir a vice-liderança.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.