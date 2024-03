Dérbi 103: União Barbarense e Rio Branco se enfrentam em confronto direto nesta quarta

Equipes da região estão na zona de classificação do estadual; quem vencer fecha a rodada à frente do rival

A bola rola nesta quarta-feira (6) para o dérbi de número 103 entre União Barbarense e Rio Branco. Às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, as duas equipes se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

Além da tradicional rivalidade, o jogo tem sua importância na tabela. Isso porque o Tigre de Americana está na sexta posição, com 14 pontos, enquanto o Leão da 13 ocupa o oitavo lugar, com um ponto a menos. Desta forma, o vencedor do dérbi irá fechar a rodada na frente do rival na classificação.

Último dérbi foi em Americana e teve vitória unionista por 1 a 0 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para a partida, o União espera contar com o retorno do meio-campista Khawhan, que passou os últimos jogos fora, por conta de um problema nas costelas. De acordo com o técnico Lúcio Borges, a preparação da equipe foi boa, apesar do pouco tempo de treino após a rodada do fim de semana, na qual o time empatou sem gols com o Audax Osasco, fora de casa.

“Espero uma postura responsável, de solidez e iniciativa, para que possamos presentear com os três pontos o nosso torcedor, que muito tem se mobilizado e feito a diferença. Será um jogo difícil, muito equilibrado e que demandará atenção total”, disse o treinador unionista.

Além disso, o time aposta na defesa, que sofreu apenas quatro gols em nove jogos.

Pelo lado do Rio Branco, o técnico Valmir Israel não estará à frente do time, já que foi expulso na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Nacional, em Americana. Assim, o time será comandado pelo auxiliar técnico Klaus Matheus.

Para o dérbi, o Tigre terá os retornos do zagueiro Ricardo e do volante Kayllan, que estavam no departamento médico, assim como o atacante Felipe Muranga, que cumpriu suspensão.

Nesta terça-feira (5), Valmir esteve na sede do LIBERAL, para participar do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580). De acordo com ele, a comissão técnica buscou recuperar fisicamente os atletas durante o início desta semana, além de corrigir erros pontuais.

“Vencendo amanhã, tenho certeza que vai aumentar o número de torcedores e vamos fazer de tudo, um jogo extremamente eletrizante, porém com a cabeça no lugar, para termos um resultado positivo e dar alegria ao torcedor”, disse Valmir.

História

Neste duelo, o Leão da 13 busca ampliar a vantagem histórica diante do Tigre. Ao todo, são 42 vitórias para o time de Santa Bárbara, contra 30 da equipe americanense. Além disso, o dérbi terminou empatado outras 30 vezes. No total, foram 131 gols marcados pelo Rio Branco e 132 pelo União Barbarense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin