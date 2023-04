Dérbi 101 entre União Barbarense e Rio Branco termina sem gols

Rivais se enfrentaram pela segunda rodada da Bezinha - Foto: Sanderson Barbarini

O dérbi 101 entre União Barbarense e Rio Branco terminou da mesma forma que iniciou. Neste sábado (29), Leão e Tigre empataram sem gols no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Este foi o primeiro clássico após dois anos e meio, tempo em que o União ficou afastado do futebol profissional. Para o jogo, o técnico do Leão, Toninho Cobra, utilizou o mesmo time que iniciou o jogo contra o Colorado Caieiras, na estreia. Já pelo Tigre, Marcus Paulo Grippi escalou o zagueiro Rodolfo Moisés e o volante Luigi nas vagas de Igor Salatiel, lesionado, e Léo Alves, suspenso, respectivamente.

Na primeira etapa, o jogo foi parelho, com o Rio Branco criando as principais chances no início da partida, uma delas com o atacante Guilherme Fernandes, que colocou a bola na trave. O União Barbarense levou perigo na parte final do primeiro tempo, aproveitando-se dos erros de saída de bola do Tigre. O principal destaque ficou por conta do goleiro João Lazzari, da equipe americanense, com duas defesas difíceis.

Já no segundo tempo, a situação foi diferente. O Leão da 13 chegou a pressionar com o colombiano Leyton Labrada, mas parou novamente em Lazzari. No restante do tempo, o Rio Branco foi melhor e tomou as rédeas da partida, criando oportunidades com Goldeson, Guilherme Fernandes e Nicolas, mas também parou no goleiro Ivo Ricardo, do time barbarense.

Nos demais jogos do grupo, Paulista de Jundiaí e Ska Brasil empataram em 1 a 1, enquanto o Amparo venceu o Colorado Caieiras de virada, por 3 a 2. Com os resultados da rodada, o União fica na segunda posição, com quatro pontos, enquanto o Rio Branco está na quinta colocação, com dois pontos ganhos.

O próximo jogo do União Barbarense será contra o Amparo, às 15h do próximo sábado (6), novamente no Antonio Guimarães. O Rio Branco, por outro lado, vai a Santana de Parnaíba para enfrentar o Ska Brasil, no mesmo dia e horário.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso