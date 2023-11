Departamento de futebol do União passa a ser gerido por empresa de São Paulo

O União Barbarense terá mudanças para a temporada de 2024. Nesta segunda-feira (6), o clube anunciou via assessoria de imprensa que terá uma nova empresa gerindo seu futebol, a Salto Sports. Com sede em São Paulo, a instituição irá trabalhar com o profissional e Sub-20.

Futebol do Leão da 13 terá gestão de empresa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a diretoria unionista, a gestão do departamento de futebol será compartilhada entre o clube e a empresa. Para o ano de 2023, o diretor de futebol Clayton Vieira continuará no União, mas deverá ter um papel de bastidor, fora da linha de frente que comanda a equipe.

Nesta terça-feira (7), o clube irá apresentar o novo comandante do departamento. Além disso, irá anunciar o novo treinador, que até o momento não oficializou nenhuma contratação. O técnico que encerrou a temporada de 2023, João Vallim, acertou com a Lemense para a disputa da Série A3.

Em 2024, a quarta divisão estadual passará a se chamar Campeonato Paulista Série A4 e terá um novo regulamento. Agora, são permitidos até cinco atletas acima de 23 anos por equipe e a disputa da primeira fase será por pontos corridos, em turno único.

Além disso, os clubes da competição terão direito à vaga na Copa Paulista. No entanto, a FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda não definiu quais serão os critérios para distribuí-las. A Série A4 terá início no dia 28 de janeiro.