Denis Green, de Americana, fatura segunda vitória consecutiva no MMA profissional

O lutador e morador de Americana Denis Green conquistou sua segunda vitória consecutiva no MMA profissional no último sábado (22). Pela 25ª edição do Dominium Fighter Championship, realizada em Cabreúva, o atleta da equipe Multi Fight derrotou Romarinho Barbosa por finalização, ainda no primeiro round.

Essa foi a segunda luta de Green no MMA profissional. A estreia aconteceu no mês de março, quando venceu o argentino Javier Quintero por unanimidade, pela mesma competição.

Denis Green conquista sua segunda vitória em duas lutas no MMA profissional – Foto: Divulgação/Multi Fight

Durante a preparação para a luta do último fim de semana, Denis Green realizou treinamentos em três períodos. O treinador da equipe americanense, Marcelo Santos, avalia que seu atleta fez uma luta perfeita em Cabreúva.

“A luta do Denis foi 100%, não tem como contestar. O resultado fala por si só, ele se dedicou muito e conseguiu fazer três treinos por dia, então o resultado com certa facilidade, para falar a verdade. Foi um adversário difícil, mas ele conseguiu se sobressair”, afirmou.

Outro atleta representante de Americana na competição foi Victor Xavier. Ele enfrentou Matheus Andrade, lutador treinado por Charles do Bronx, do UFC, em duelo que valia cinturão. Ele acabou sendo derrotado no primeiro round por chave de braço.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.