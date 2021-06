Definição de novo treinador do Rio Branco fica para a próxima semana

Clube vai se reunir com técnicos neste fim de semana e espera fechar acordo entre segunda e terça, segundo Bernardi

A definição do novo treinador do Rio Branco ficou para a próxima semana. Segundo o diretor de futebol Tiago Bernardi, o clube vai se reunir com técnicos neste fim de semana e espera fechar acordo entre segunda e terça-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A gente estará se reunindo com alguns treinadores para tomar a decisão correta”, disse o dirigente ao LIBERAL.

Dirigente ressaltou que trabalha com cautela na busca por um comandante – Foto: Arquivo / O Liberal

A equipe está sem comandante desde a última terça, quando Marcos Campangnollo pediu seu desligamento. Desde então, os treinamentos têm sido conduzidos pelo gerente de futebol Tony Ferreira.

A princípio, Bernardi esperava anunciar um novo treinador até esta sexta, mas ele ressaltou que tem trabalhado com cautela.

Enquanto a diretoria busca um substituto para Campangnollo, os jogadores seguem em preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que começa em 22 de agosto.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Nesta quarta, o time realizou um coletivo contra a equipe Sub-20 do Tigre e venceu por 2 a 1, com gols dos atacantes Ricardo, oriundo das categorias de base, e Thiago.