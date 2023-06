Decisivo, Carlos Iury se torna peça-chave do Rio Branco na Bezinha

O atacante Carlos Iury, do Rio Branco, terminou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda a Divisão, a Bezinha, como a peça-chave do clube. Ao menos, é o que indicam os números. Com quatro gols e quatro assistências, o atleta de 22 anos participou diretamente de mais da metade dos gols marcados pelo Tigre.

Nos dez primeiros jogos, todos com o jogador em campo, a equipe americanense balançou as redes 13 vezes, com Carlos Iury participando de oito deles, seja marcando gol ou dando assistência. Isso equivale a uma participação direta em 61,5% dos gols do clube ao longo da primeira fase.

Carlos Iury participou de 61,5% dos gols do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ao falar sobre seu desempenho individual, o jogador mantém os pés no chão e valoriza o coletivo. “Eu diria que não foi aquilo tudo, mas eu pude ajudar o grupo e isso me satisfaz muito bem”, disse ao LIBERAL.

Além de ser o artilheiro do time, Iury tem feito gols em situações cruciais para o Rio Branco. Na quarta rodada, contra o Amparo, fez o gol que sacramentou a primeira vitória do time na competição após quatro empates seguidos. Depois disso, ele voltou a marcar após a troca no comando técnico.

Desde a chegada de Valmir Israel, o atacante marcou três gols nos três jogos disputados pela equipe – todos na luta contra o rebaixamento. No empate contra o Ska Brasil, na oitava rodada, marcou de pênalti; na nona, na vitória de virada contra o Colorado Caieiras, marcou o gol que iniciou a reação. Por fim, na décima, marcou o segundo gol do Tigre, também de pênalti, na virada por 3 a 2 contra o Amparo.

Carlos Iury ressalta a frieza necessária nos momentos decisivos, afirmando que reproduz em campo o que faz no dia a dia. “Ali tem que ser frio e calculista, é um momento em que está todo mundo focado e tem que fazer o gol. Eu treino durante a semana e [no jogo] vou lá e faço”, afirmou.

“Não vai ser fácil, caímos num grupo difícil, mas estamos trabalhando para chegar no jogo, ganhar e conseguir classificar para a próxima fase. Passamos por jogos difíceis, mas no último jogo ganhamos confiança para a segunda fase”, completou o atacante.

O Rio Branco, que foi terceiro colocado no Grupo 4, estreia na segunda fase da Bezinha neste sábado, às 15h, contra o Grêmio São-Carlense, que foi vice-líder do Grupo 3. A partida será no estádio Décio Vitta, em Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.