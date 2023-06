De virada, Rio Branco vence Colorado Caieiras e segue vivo na Bezinha

O Rio Branco segue vivo no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na manhã deste domingo (18), o Tigre venceu de virada o Colorado Caieiras, por 2 a 1, no Estádio Municipal Carlos Ferracini, em Caieiras. Com o resultado, a equipe americanense deixa a zona de rebaixamento e só depende de si para se classificar à segunda fase.

A partida foi iniciada com atraso de 41 minutos, devido à ausência da Polícia Militar no estádio. De acordo com o regulamento, o árbitro deve esperar ao menos 30 minutos para tomar uma decisão sobre o acontecimento ou não do jogo. Neste prazo, a arbitragem reuniu os técnicos e capitães e optou por um novo prazo de mais 30 minutos, o que foi suficiente para a chegada do policiamento.

Gabriel Argentino marcou o gol da virada do Rio Branco – Foto: Futebol Paulista / Reprodução

No primeiro tempo, a equipe da casa começou levando perigo em cobrança de falta de Marquinhos, que parou em defesa do goleiro João Lazzari. Aos 8 minutos, no entanto, o Rio Branco chegou a balançar as redes com Jorge, mas a arbitragem anulou por impedimento. Na jogada seguinte, aos 9, o Colorado Caieiras aproveitou contra-ataque e abriu o placar com Marquinhos, que recebeu livre entre os zagueiros do Tigre.

Após o gol, a equipe da casa recuou e deu espaço para o Rio Branco, que desperdiçou diversas oportunidades de igualar o marcador com Cauari, Léo Alves, Fernando Brito e Carlos Iury. O Colorado ainda conseguiu levar perigo em contra-ataque, que parou em grande defesa de João Lazzari, após novo chute de Marquinhos, aos 20 minutos.

Já na segunda etapa, o técnico Valmir Israel optou pela entrada de Gabriel Argentino, que teve papel fundamental na virada. O Tigre continuou tomando as rédeas da partida, mas vinha com dificuldades para criar, já que a equipe de Caieiras se defendia totalmente.

Tigre saiu atrás, mas conseguiu mudar sua postura e chegou à vitória em Caieiras – Foto: Futebol Paulista / Reprodução

Aos 20 minutos, no entanto, Cauari escapou em velocidade pela direita e passou para Gabriel Argentino que, de primeira, deixou Carlos Iury na cara do gol para igualar o placar em 1 a 1.

Apenas três minutos depois, o Tigre aproveitou o embalo e conseguiu a virada. Em cobrança de falta vinda do lado direito, Cauari encontrou Argentino livre na segunda trave, que cabeceou para o fundo das redes.

A partida contou, ainda, com a volta do zagueiro Igor Salatiel, que se lesionou na primeira rodada e esteve fora desde então.

Com a vitória, o Tigre da Paulista retornou à zona de classificação, assumindo a quarta posição do Grupo 4, com 11 pontos. Neste momento, estariam rebaixados Paulista de Jundiaí, que é o quinto colocado, com nove pontos; e Colorado Caieiras, lanterna da chave, com oito.

Nos demais resultados do grupo, União Barbarense e Ska Brasil empataram em 0 a 0 no sábado (17), mesmo dia da vitória do Amparo por 2 a 1 contra o Paulista de Jundiaí. União, Ska e Amparo estão classificados para a segunda fase. A disputa pela última vaga está entre Rio Branco, Paulista e Colorado.

Agora, o Rio Branco volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o Amparo no estádio Décio Vitta, em Americana, dependendo apenas de si para se classificar.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.