De técnico novo, União Barbarense recebe Independente visando se recuperar de sequência negativa 

Equipe vem de duas derrotas consecutivas e terá o retorno do treinador Toninho Cobra à beira do gramado

O União Barbarense volta a campo nesta quarta-feira (20), às 15h, para enfrentar a equipe do Independente, de Limeira, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. O palco da partida será o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe busca se recuperar de uma sequência negativa e terá um novo técnico à beira do gramado.

Após as derrotas por 7 a 0 para o Grêmio São-Carlense e 2 a 0 para o Taquaritinga, o clube optou pela saída do treinador Lúcio Borges. Para seu lugar, o Leão da 13 oficializou o retorno de Toninho Cobra, que comanda os treinamentos da equipe desde segunda-feira (18). Ele chega acompanhado de uma nova comissão técnica.

Toninho Cobra foi oficializado como novo técnico do União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Toninho comandou o União durante a primeira fase da quarta divisão de 2023, na ocasião, disputada com fase de grupos. O treinador esteve à frente em nove partidas, com retrospecto de quatro vitórias, três empates e duas derrotas, alcançando 55,6% de aproveitamento nos pontos. Para sua reestreia, o treinador terá o retorno do goleiro Maicon, que cumpriu suspensão nos dois últimos jogos.

Por outro lado, a equipe terá vários desfalques. O zagueiro Vitor Felipe e o volante Vinícius Cichota receberam o terceiro amarelo e estão fora da partida, enquanto os meio-campistas Erik, Izael e Khawhan estão lesionados. O meia-atacante Adriano Paulista, um dos principais nomes unionistas, apresentou uma fadiga muscular e é dúvida para encarar o Independente.

De olho no G8

Em nono lugar com 16 pontos, o União Barbarense precisa conquistar a vitória para retornar ao G8. Para isso, necessita somar os três pontos e torcer por tropeços de Rio Branco e Ska Brasil. Se perder, no entanto, pode cair mais algumas posições e se distanciar da zona de classificação.

Por fim, o Independente está na 13ª posição, com 10 pontos, e briga contra a zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o Joseense e está dois pontos à frente do Z2. Se perder novamente, pode voltar a figurar entre os dois piores.