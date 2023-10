Delegações utilizarão estrutura do Ginásio J.J. Bellani, no Jardim Itamaraty, para realização de treinos e amistosos

Prefeito Rafael Piovezan recepcionou as equipes - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

As seleções de handebol de Cuba e da República Dominicana chegaram nesta segunda-feira (2) a Santa Bárbara d’Oeste, onde ficarão alojadas até a próxima semana no Hotel Casablanca, em preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile.

As delegações utilizarão a estrutura do Ginásio J.J. Bellani, no Jardim Itamaraty, para a realização de treinos e amistosos, e o hotel ficará responsável por hospedar os atletas antes de eles viajarem para a disputa do torneio continental.

Nesta terça-feira (3), o prefeito Rafael Piovezan (MDB) recepcionou as equipes em uma sala do Casablanca.

“Santa Bárbara é uma cidade referência no esporte em todo o Estado de São Paulo, graças à estrutura existente e ao trabalho de tantos profissionais do esporte durante toda a nossa história”, disse.

Esta é a segunda vez que a seleção de Cuba utiliza a estrutura de Santa Bárbara, uma vez que, em maio deste ano, a delegação esteve na cidade em preparação para a disputa da seletiva para o Pan.

“Nós nos sentimos em casa, porque a cidade nos oferece tranquilidade, segurança e instalações esportivas, permitindo que possamos nos concentrar em nossa preparação”, comentou o presidente da Federação Cubana de Handebol, Franklyn Salvador.

A seleção da República Domicana disputará apenas o masculino no Pan e está no Grupo A, junto de Brasil, Chile e México, enquanto o Grupo B tem Argentina, Cuba, Estados Unidos e Uruguai.

Já a seleção de Cuba estará também no feminino e compõe o Grupo B com Brasil, Paraguai e Uruguai. A outra chave tem Argentina, Canadá, Porto Rico e Chile.

Os jogos Pan-Americanos de Santiago terão início em 20 de outubro e encerramento em 5 de novembro. O handebol será disputado de 24 de outubro a 4 de novembro, no ginásio poliesportivo de Viña del Mar.