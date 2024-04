De olho nas quartas, Rio Branco contrata atacante ex-Ipatinga

Formado no Atlético-MG, Raphael Lopes é o quarto reforço do Tigre para o mata-mata do estadual

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (4) mais um jogador para o mata-mata do Campeonato Paulista Série A4. Raphael Lopes, atacante de 25 anos, chega ao clube de Americana após defender o Ipatinga, na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

Em seu antigo clube ele fez três gols em seis partidas, com média de uma bola na rede a cada dois jogos. Raphael ainda tem passagens recentes por Portuguesa-RJ, Audax-RJ, Porto Vitória-ES e Amparo. O atacante passou também pelo Atlético-MG, onde foi revelado, assim como pelo futebol português.

Atacante Raphael Lopes chega ao Rio Branco após bom desempenho no Ipatinga – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Ele já deverá estar à disposição para o jogo deste sábado (6), contra o Taquaritinga, às 15h, em Americana, pela ida da fase quartas de final. Isso porque o centroavante já consta no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O jogo da volta será no dia 13, em Taquaritinga.

Raphael Lopes é o terceiro jogador anunciado pelo Tigre para a disputa do mata-mata da Série A4. Além dele, o clube oficializou o meio-campista David Lazari, de 34 anos, e o também atacante Luan Carioca, de 24. Cada equipe pode realizar até quatro trocas na lista de inscritos para a fase final.

Outro nome que chega ao Rio Branco é o atacante Vagninho, de 23 anos, que estava no Primavera, mas ainda não foi anunciado. Ele já treina com o time e teve sua contratação confirmada pelo técnico Raphael Pereira, durante participação do comandante no programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580), na quarta-feira (3).

Saídas

Por outro lado, o vice-artilheiro do time com cinco gols, David Batista, não jogará mais pelo Tigre. Ele tem contrato de empréstimo junto ao Inter de Santa Maria-RS até o dia 14 deste mês. No entanto, o clube gaúcho solicitou o retorno antecipado do atacante, que já não treina mais com o grupo.

Além de Batista, o goleiro Sandro também deixará o clube, já que foi suspenso pela briga após o dérbi contra o União Barbarense. Anteriormente, o atacante Bismarck já havia sido cortado do elenco, assim como Ricardinho, que se lesionou no começo da Série A4 e sequer entrou em campo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.