De olho na vitória, Rio Branco inicia preparação para pegar o União

Tigre enfrenta o União Barbarense no primeiro dérbi entre as duas equipes após mais de dois anos

Após estrear no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, com empate em 1 a 1 diante do Paulista de Jundiaí, no sábado (22), no Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco inicia a preparação para o dérbi contra o União Barbarense, marcado para o próximo sábado (29), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe se reapresentou e treinou já nesta segunda-feira (24).

Equipe de Americana empatou em 1 a 1 na estreia na Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Este será o primeiro dérbi em mais de dois anos. O Tigre não terá o volante Léo Alves, que foi expulso na estreia. Além dele, o zagueiro Igor Salatiel, que deixou o campo lesionado, é dúvida – o clube informa que o defensor está sendo submetido a exames.

O técnico Marcus Paulo Grippi entende a importância do clássico, mas afirma que a equipe não fará um trabalho diferente para enfrentar o União. “Sabemos da responsabilidade da partida, mas vamos manter o trabalho que vem sendo feito, não podemos deixar o calor do jogo atrapalhar o desempenho dos atletas”, disse.

Diante do Paulista, o Tigre chegou a criar oportunidades de gol com a bola rolando, mas não foi efetivo. Grippi acredita que esse é um ponto chave para a vitória.

“Olhamos a análise do jogo passado, fomos muito bem em questão de números de ações, finalizamos até mais do que nos jogos-treinos. Acredito que, para sairmos com os três pontos, é necessário concretizar em gol as chances criadas”, concluiu.