De olho na liderança, União Barbarense encara o Paulista neste sábado

Visando retomar a ponta do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o União Barbarense entra em campo neste sábado, às 15h, para enfrentar o Paulista de Jundiaí. O jogo é válido pela quinta rodada da competição e será disputado no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

O Leão da 13 volta a jogar frente ao seu torcedor após ser derrotado pelo Ska Brasil na última rodada, por 1 a 0. Com o resultado, a equipe permaneceu com 7 pontos ganhos e perdeu a liderança justamente para o adversário. Até o momento, jogando em casa, o União soma uma vitória e um empate.

Nesta semana, o clube barbarense anunciou a contratação do lateral-direito Espanhol e do zagueiro Diego Lima. No entanto, a dupla não foi registrada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ainda não pode ser utilizada pelo técnico Toninho Cobra.

O Paulista, por outro lado, tem 5 pontos conquistados e ocupa a 4ª posição. Se vencer, passa a brigar pelas primeiras posições do grupo, mas se for derrotado pode sair da zona de classificação para a próxima fase.

Em caso de vitória diante do Paulista e empate ou derrota do Ska Brasil para o Colorado Caieiras, o União volta à liderança da chave. A rodada ainda conta com o duelo entre Amparo e Rio Branco.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.