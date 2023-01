De olho na disputa da Bezinha, Rio Branco promove avaliação de atletas

O Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (9) que promoverá avaliações de novos jogadores para a equipe principal, que disputará em 2023 o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Os testes serão para atletas nascidos entre 2000 e 2003 e acontecerão no estádio Décio Vitta, em Americana, nos dias 24 e 25 de janeiro.

Por se tratar de um campeonato Sub-23, apenas atletas nascidos a partir de 2000 podem ser inscritos na Bezinha. No dia 24, a avaliação será para jovens de 2002 e 2003, enquanto no dia 25 o teste será feito com jogares de 2000 e 2001. Em ambos os dias, as atividades começam às 8h. Os candidatos aprovados deverão comparecer novamente ao Décio Vitta no dia 26.

Para participar da avaliação, os candidatos devem apresentar atestado médico com validade de 30 dias, eletrocardiograma com laudo especificando que o atleta está apto para jogar futebol (feito a menos de 30 dias), xerox autenticado da identidade, certidão de nascimento e CPF do participante, junto ao comprovante de endereço.

Quanto à vestimenta, o Rio Branco pede que os atletas compareçam com camiseta branca, shorts e meião preto, com o uso de caneleiras. Além disso, é proibido vestir camisas de outras equipes durante as avaliações. O clube não oferecerá alojamento e alimentação durante os períodos de teste. Mais informações podem ser consultadas através do e-mail contato@riobrancoesporteclube.com.br. A inscrição é gratuita.