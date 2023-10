Dano em torre de iluminação adia finais do Gigantinho para domingo

Categorias Sub-8 e Sub-10 seriam definidas nesta segunda-feira (16), no Centro Cívico de Americana

As finais do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, de Americana, voltado para equipes infantis, foram adiadas para o próximo domingo (22). Os títulos das categorias Sub-8 e Sub-10 seriam definidos nesta segunda-feira (16), no Centro Cívico.

Problema na iluminação do Centro Cívico causou adiamento das finais – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No entanto, os fortes ventos que atingiram a cidade na última quinta-feira (12) danificaram uma das torres de iluminação do local. Desta forma, as partidas precisaram mudar de data e de período, já que não poderão ser realizadas durante a noite.

Assim, as disputas terão início a partir das 8h, no próprio Centro Cívico. Serão definidos os títulos das categorias ouro e prata, tanto no Sub-8 quanto no Sub-10. Além das finais, haverá disputa de terceiro lugar.

De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Esportes está levantando os custos para a reparação da torre de iluminação. Os jogos noturnos foram uma novidade da edição deste ano do Gigantão, a modalidade adulta, que foi disputada no local até a fase semifinal.

Confira a tabela de jogos:

Sub-8 prata

8h – Guarani x Na Cara do Gol – B (disputa de 3º lugar)

9h – Camisa 10 – B x São Manoel – B (final)

Sub-8 ouro

8h – Ipiranga x Camisa 10 – A (disputa de 3º lugar)

9h – Jardim da Paz x Projeto FC – A (final)

Sub-10 prata

10h – Na Cara do Gol – B x São Manoel – B (disputa de 3º lugar)

10h – Guarani x Camisa 10 – B (final)

Sub-10 ouro

11h – Jardim da Paz x Ipiranga (disputa de 3º lugar)

11h – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol – A (final).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.