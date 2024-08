Criado em Americana, Emerson Royal é anunciado pelo Milan, da Itália

O lateral-direito Emerson Royal, que cresceu e viveu por anos em Americana, foi anunciado nesta segunda-feira (12) como novo reforço do Milan, da Itália. Aos 25 anos, o atleta deixa o Tottenham, da Inglaterra, onde atuou nas últimas três temporadas, para se juntar aos “rossoneri” pelos próximos cinco anos.

A transferência de Royal irá movimentar cerca de 20 milhões de euros, que correspondem a cerca de R$ 122,5 milhões na cotação atual. Na última temporada europeia, o lateral esteve em campos 24 vezes e marcou um gol. A ida à Itália é uma forma de buscar retornar às convocações da seleção brasileira – até o momento, são 10 jogos com a amarelinha.

Emerson Royal foi anunciado como reforço do Milan, da Itália – Foto: Milan / Divulgação

No Milan, o jogador terá o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões da Europa como principais competições. Sua camisa será a de número 22, mesma utilizada por Kaká, o último brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo, em 2007, e ídolo da equipe italiana.

“O AC Milan tem o prazer de anunciar que Emerson Royal se juntou ao clube em caráter permanente vindo do Tottenham Hotspur. O defensor brasileiro assinou contrato com os Rossoneri até 3 de junho de 2028, com opção de extensão por um ano”, disse o clube italiano em nota.

Apesar de ter nascido em São Paulo, Emerson Royal se mudou para Americana com apenas oito anos. Ao longo de sua formação, passou pelos projetos sociais do Guanabara, Condor e Unidos da Cordenonsi, além de ter treinado de forma particular com o ex-jogador Aritana, ídolo do Rio Branco e morador do município.

Profissionalmente, seus primeiros passos foram na Ponte Preta, onde permaneceu até 2018, quando se transferiu para o Atlético-MG. Depois, passou por Real Betis e Barcelona, ambos da Espanha, até chegar ao Tottenham, seu último clube.

