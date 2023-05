Credores se movimentam contra sugestão de tombamento do estádio do União

Credores do União Barbarense se manifestaram na última quarta-feira contra uma sugestão feita por vereadores para que se estude a possibilidade de tombamento do estádio do clube, o Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A ideia surgiu por meio de uma indicação dos vereadores Paulo Monaro (MDB), presidente da câmara, e Eliel Miranda (PSD).

Estádio Antonio Guimarães foi arrematado em leilão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O documento, protocolado no Legislativo em 28 de abril e já encaminhado ao prefeito Rafael Piovezan (MDB), também foi assinado por outros nove parlamentares: Celso Ávila (PV), Nilson Araújo Radialista (PSD), Reinaldo Casimiro (Podemos), Jesus (Avante), Arnaldo Alves (PSD), Isac Sorrillo (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Felipe Corá (Patriota) e Tikinho TK (PSD).

No entanto, o estádio e a sede social do Leão da 13 já foram arrematados em leilão por R$ 11,13 milhões, em dezembro de 2021, para pagamento de dívidas trabalhistas. Ao todo, há 98 credores habilitados a receber o dinheiro, entre atletas e demais profissionais que trabalharam no clube.

Desde então, o processo do leilão tem sido contestado judicialmente pelo União, motivo pelo qual ainda não houve o pagamento integral da arrematação e a transferência do imóvel para os arrematantes, que são dois empresários. Com o tombamento, o estádio não poderia ser derrubado para a construção de um empreendimento, por exemplo.

Para o advogado Thiago de Souza Rino, que representa 44 credores, um eventual tombamento forçaria os compradores a desistirem da arrematação.

“A eventual decretação de tombamento será impugnada em juízo, sob o argumento de fraude à execução trabalhista”, escreveu Rino em manifestação enviada à prefeitura e à câmara.

O profissional também critica que a sugestão tenha ocorrido, segundo ele, após se esgotarem as possibilidades de o clube impedir a compra na Justiça.

Por outro lado, o diretor jurídico do União, Régis Godoy, acredita que ainda pode reverter a situação. “O processo ainda não transitou em julgado. Eu continuo recorrendo e vai ter mais recursos ainda”, afirmou.

Conselho

Em Santa Bárbara, os tombamentos são realizados pelo Codepasbo (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste).

Segundo Eliel, o objetivo da indicação formalizada pelos vereadores é fazer com que o conselho avalie a situação do estádio, inaugurado há 102 anos.

“Nós só levamos a ideia de muitos que torcem para o União e que não querem ver o patrimônio do clube transformado em empreendimento”, comentou.