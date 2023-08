Credores criticam plano de recuperação judicial do Rio Branco

O plano de recuperação judicial do Rio Branco foi criticado por uma parte dos credores na Justiça. O principal ponto contestado é o deságio de 85% proposto para pagamento da maior parte da dívida do clube.

A assembleia que vai tratar do tema está prevista para os dias 5 e 12 de dezembro.

Segundo a proposta do Rio Branco, apenas os credores trabalhistas com crédito de até 150 salários mínimos receberiam a totalidade do que têm direto, já no primeiro ano da recuperação.

Décio Vitta, o estádio do Rio Branco – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

No entanto, para os demais, o Tigre pagaria apenas 15% do que deve, em 180 parcelas, ou seja, ao longo de 15 anos. Além disso, o pagamento começaria somente no terceiro ano da recuperação.

Portanto, se o plano começar a ser executado no início de 2024, os valores só serão quitados no final de 2040.

O plano elaborado pelo Rio Branco considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, com R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais.

Nas contas da administradora judicial, porém, o débito chega a R$ 6.903.858,08.

No processo que trata da recuperação judicial, há cinco manifestações contrárias ao conteúdo do plano.

Três delas foram feitas pelo advogado José Machado de Campos Filho, que representa dois credores que, juntos, têm R$ 3 milhões a receber por conta de uma negociação envolvendo direitos econômicos de jogadores do clube em 2009.

Para o advogado, o deságio de 85% caracteriza “praticamente o perdão da dívida pelos credores e o calote por parte do devedor”.

Ele também aponta que o plano não apresenta nenhuma estratégia concreta de captação de recursos.

“É inconsistente, impreciso e genérico, e ao que parece, foi estruturado somente para cumprir mera formalidade processual, prejudicando a efetividade e satisfação das obrigações assumidas no passado perante seus credores”, diz.

Machado de Campos também afirma que o Rio Branco não precisaria da recuperação judicial, “pois possui dinheiro o suficiente para quitar todas suas dívidas e ainda prosseguir com suas operações”.

Ele cita que o clube ainda tem dinheiro a receber pela transferência do lateral-direito Vanderson para o Monaco, da França. Na época, o atleta estava no Grêmio de Porto Alegre, mas 30% de seus direitos econômicos pertenciam ao Tigre.

Procurado pela reportagem, o escritório que representa o Rio Branco no processo não se manifestou sobre as críticas.

Assembleia em dezembro

Por causa das objeções, haverá a necessidade de uma assembleia geral entre os credores para deliberação sobre o plano de recuperação judicial. A reunião será virtual.

Na última segunda-feira, a administradora judicial pediu aprovação da Justiça para que se faça a primeira convocação em 5 de dezembro e a segunda no dia 12 do mesmo mês. No entanto, as datas ainda precisam ser homologadas pela 2ª Vara Cível de Americana.