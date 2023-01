Craques do futebol animam o público durante jogo beneficente em Americana

Foi realizado neste sábado (21) o jogo beneficente Amigos do Alexandre e Amigos da Carinha de Anjo, no estádio Décio Vitta, em Americana. Com intuito de arrecadar alimentos para doação, o evento foi idealizado por Alexandre Messiano, ex-volante com passagem por Rio Branco e São Paulo, em parceria com a ONG Carinha de Anjo. Os ingressos foram trocados por 1 kg de alimento não perecível.

Jogo beneficente foi realizado no estádio Décio Vitta, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A partida contou com a presença de nomes conhecidos do esporte, como Luís Fabiano (ex-São Paulo), Leandro Guerreiro (ex-São Paulo e Corinthians), Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras) e Gustavo Nery (ex-São Paulo), além de jogadores identificados com a cidade e que brilharam nos gramados ao redor do mundo, como Marcos Assunção, Flávio Conceição e Macedo.

Alexandre celebrou a realização do evento, que foi promovido pela primeira vez. “É o primeiro de muitos, então faltam algumas coisinhas, alguns detalhes, mas o mais importante é a galera chegando. A emoção é grande, é como se eu estivesse fazendo minha estreia pelo São Paulo, sou muito grato por esse momento”, afirmou.

Luís Fabiano esteve no evento, mas não jogou por conta de problemas no joelho – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um dos ex-atletas mais aguardados era Luís Fabiano, ídolo do São Paulo e que disputou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira. No entanto, devido a problemas no joelho, ele apenas assistiu ao amistoso do banco de reservas. “O sentimento é o melhor possível, retribuir todo o carinho que eu sempre recebi dos torcedores. E o melhor de tudo é poder ajudar ao próximo”, disse o ex-atacante ao LIBERAL.

Alexandre Messiano, organizador do jogo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Também estiveram presentes nomes de destaque do próprio Rio Branco, entre eles Macedo, campeão mundial com o São Paulo em 1992; Flávio Conceição, que jogou três temporadas pelo Real Madrid; e Marcos Assunção, ex-Palmeiras, Santos e Real Betis, da Espanha.

Leandro Guerreiro foi outra atração da partida deste sábado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Macedo celebrou a reunião em Americana e citou Pelé ao falar sobre a necessidade em cuidar das crianças. “Estou muito feliz em participar desse grande evento. É uma emoção muito grande voltar a pisar no gramado no qual tivemos muitas alegrias aqui no Rio Branco, onde tudo começou na nossa carreira. Creio que os alimentos vão ajudar muita gente, temos que pensar nas crianças, como o Pelé mesmo disse, pensar nos pobres e nos necessitados”, ressaltou.

Zé Pulga exibe a carteirinha do volante Alexandre, de quando ele chegou ao Rio Branco – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Zé Pulga

Também compareceu ao estádio José Antônio Rodrigues, o lendário Zé Pulga, técnico que trabalhou com os principais nomes revelados pelo Tigre. Ele foi responsável pela mudança de posição de Alexandre, que antes era atacante, e possui até hoje a carteirinha de quando o jogador começou a atuar pelo Rio Branco.

Prefeito Chico Sardelli entre o vice, Odir Demarchi, e Luís Fabiano – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Alexandre Messiano, organizador do evento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Marcos Assunção – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O ex-jogador Zenon – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Gustavo Nery – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Leandro Guerreiro – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Macedo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O ex-goleiro Sérgio, que se destacou com a camisa do Palmeiras – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O ex-atacante Macedo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.