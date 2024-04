Esportes da região Coudet reprova vaias da torcida do Inter: ‘Com esse clima, não será campeão nem com Guardiola’

A pressão é cada vez maior sobre o trabalho de Eduardo Coudet no Internacional e o treinador resolveu rebater as vaias da torcida no Beira-Rio. Desde o primeiro minuto diante do Atlético-GO – jogo terminou 1 a 1 – que as cobranças eram pesadas, sobretudo no treinador. Em sua defesa, o comandante pediu um voto de confiança e ressaltou que com o atual clima, nem Pep Guardiola conquistaria títulos no clube.

“Não vou brigar com o torcedor, nós precisamos disso, precisamos do estádio cheio, pulsando, como foi na Libertadores. É uma realidade. Ou saímos desse clima todos juntos ou será muito difícil”, disparou, reclamando da falta de apoio.

“Todo mundo sabe que o Inter não vai ser campeão com esse clima. Todos jogadores dão raça, entram de cabeça em cada lance e se pede raça. Chegamos na Libertadores porque o Beira-Rio jogou junto. A torcida nos empurrou”, continuou. “O Inter não vai ser campeão comigo e nem com o Guardiola com esse clima. E estou aqui porque acredito que seja possível. O clube só é grande pela sua gente”.

A queda na semifinal do Campeonato Estadual, nos pênaltis, diante do Juventude, ainda pesa contra o trabalho de Coudet. Mas ele ressalta todo o período sem conquistas para se defender. Lembra, inclusive, de sua primeira passagem, em 2020, quando saiu para a chegada de Abel Braga, campeão da Libertadores, e a história se manteve.

“Deixei o Inter em 2020 como líder e vivo nas Copas. Chegou o maior técnico da história do Inter e também não conseguiu ser campeão”, frisou. “Temos de saber de onde viemos. São sete anos sem ganhar o estadual, 45 sem Brasileirão, 14 sem torneio internacional… É trabalhar e melhorar com o tempo, pois não som9os clube de contar com a sorte. Mas não tem mágica.”

Admitiu, contudo, o que deixou a torcida irritada com o empate deste domingo. “Entendo toda ilusão que temos, mas estávamos a um gol de ser líder do Brasileirão. O clima estava pesado no Beira-Rio, não há mais paciência. Muitos insultos pra mim desde o primeiro minuto. Ainda estamos pagando a eliminação do Estadual.”

Sem tempo para lamentações, a equipe já volta a campo na quarta-feira, desta vez pela terceira rodada da Copa do Brasil. E o adversário é justamente o Juventude,. algoz no estadual, no beira-rio.

Com medo de clima adverso, o presidente Alessandro Barcellos pede uma trégua das arquibancadas. “Vou fazer um pedido de peito aberto: precisamos de vocês na quarta-feira. Do estádio lotado e pulsando. Vou tentar algum movimento de mobilização dos ingressos. Torcedor, nos ajude”, cobrou o dirigente.