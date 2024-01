‘SV em Movimento’ abre calendário de corridas de rua em Americana neste domingo

O calendário de corridas de rua de Americana será inaugurado neste domingo (14). Às 6h30, na Praça Comendador Müller, no Centro, terá início a primeira etapa do projeto “Corridas SV em Movimento”, denominada Desafio do Guerreiro. Essa é a sexta edição da prova em Americana.

Prova em Americana deverá reunir cerca de 2,7 mil pessoas – Foto: Grupo São Vicente/Divulgação

De acordo com o Grupo São Vicente, organizador do circuito de corridas, o nome da etapa é uma homenagem aos profissionais do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), sediado em Americana. Ao todo, cerca de 2,7 mil pessoas vão participar da prova, que contempla três modalidades.

Haverá corridas de 5 km, 10 km e 19 km. Além da participação na prova, os atletas recebem kits pré e pós-prova, com produtos para auxiliar na preparação. Durante as etapas, além de participantes de fora, há um grupo de colaboradores do São Vicente em ação nas ruas, com cerca de 80 pessoas.

“A ideia é que nossos colaboradores também participem da promoção à saúde e qualidade de vida. O nosso grupo é um caminho para os colaboradores praticarem exercícios, se superarem, e aumentar o relacionamento entre eles”, comentou Luciana Bueno, diretora de gente, ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) e controles internos do Grupo São Vicente.

Na região

Além de Americana, outras duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) receberão etapas do circuito SV em Movimento. Em maio, haverá a Meia Maratona São Vicente/Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto em agosto será realizada a Nova Odessa Running. Em ambas, a expectativa é de 1,5 mil atletas.

“O Grupo São Vicente sempre foi apoiador de esportes, sobretudo das corridas de ruas. Fortalecer a saudabilidade com ações que promovam a qualidade de vida é um dos pilares dentre as ações de ESG da companhia”, disse o presidente do grupo, Marcos Cavicchiolli.

“Neste ano, agregamos nossa marca aos principais circuitos do interior de São Paulo com nosso calendário de corridas, facilitando a vida dos atletas e oferecendo uma experiência inesquecível para eles”, completou. Por fim, a expectativa do grupo é de nove provas ao longo do ano, distribuídas em demais cidades próximas. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco