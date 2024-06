Corrida e Caminhada Suzano, em Americana, vai abrir mais 500 inscrições na segunda

Prova tem percursos de 5 km e 10 km e será realizada no dia 21 de julho, próximo à Apae, a partir das 6h

A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem vai abrir, nesta segunda-feira (24), mais 500 inscrições para a prova, que será realizada em Americana, no dia 21 de julho, próximo à Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). A competição abrange percursos de 5 km e 10 km para corrida e 5 km para caminhada.

Inicialmente, a organização do evento abriu inscrições para cerca de 1,5 mil atletas, que se esgotaram no começo desta semana. Agora, 500 novas oportunidades serão abertas na segunda, às 15h. As inscrições deverão ser feitas pelo site Ticket Sports.

Corrida e Caminhada da Suzano vai abrir mais 500 inscrições na segunda – Foto: Divulgação/Suzano

As inscrições são solidárias, com a doação de kits de higiene ou comida. O kit 1 é composto por duas caixas de sabão em pó de 1,6 kg, dois detergentes e um desinfetante; o kit 2 possui três sabonetes, dois cremes dentais, um shampoo, um desodorante e um condicionador; e o kit 3, por fim, consiste em 2 kg de arroz, duas embalagens de óleo e quatro de água de 1,5 litro.

“Estamos felizes por realizar mais essa edição da corrida em Americana, um evento que vai proporcionar momentos de lazer e bem-estar para os nossos colaboradores e para a comunidade. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e ações como essa refletem diretamente na saúde e na qualidade de vida de todos”, comentou Marcelo de Mello, gerente Executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

“Além disso, o evento vai beneficiar instituições da cidade por meio das doações arrecadadas, o que reforça nosso compromisso com a responsabilidade social”, completou.

Maratonista

Uma das presenças confirmadas é a do maratonista Hugo Farias, que correu 366 maratonas em 366 dias consecutivos e entrou para o Guiness Book recentemente. Ele realizará uma dinâmica de preparação com os participantes, antes da corrida, com dicas para a prova.

No dia da corrida, a concentração será na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo à Apae, a partir das 6h. A largada da prova de 10 km será às 7h15, enquanto a dos 5 km será às 7h25.

