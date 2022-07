Corrida Cidade de Americana entrega mais de 300 kg de chocolate aos vencedores

Provas de 5, 10 e 15 km foram disputada na manhã de domingo, com largada em frente à FAM

A Corrida Cidade de Americana foi realizada na manhã do último domingo (17), com largada em frente à FAM (Faculdade de Americana) e provas de 5 km, 10 km e 15 km, além de uma caminhada de 5 km. O evento teve o apoio do LIBERAL.

Nos 5 km, os vencedores nas categorias masculina e feminina foram Eder Uillian Oliveira da Silva (15min36s) e Edna Maria de Almeida (19min56s). Já nos 10 km, os campeões foram Renato José da Silva (36min12s) e Juliana de Almeida Scher (42min53s), enquanto que os 15 km foram vencidos por Adilson Coelho Pinheiro (52min03s) e Natalia Regina Painelli (59min32s).

Corrida Cidade de Americana ocorreu neste domingo – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (2)

Como prêmio, cada campeão recebeu o seu peso em chocolate, o que fez com que a os responsáveis pela corrida distribuíssem no total mais de 300 quilos de chocolate, segundo Thiago Cia, da Mega.com, responsável pela realização do evento.

“Foi uma corrida diferenciada, no sentido de entregas que a gente fez para o atleta. O atleta que participa das nossas provas tem muita coisa que vem nos kits. Foram mais de 300 quilos de chocolate”, destacou Thiago.

Além da premiação aos vencedores, a organização distribuiu a todos os participantes chocolate quente no final das provas, que veio em uma caneca personalizada, além de medalha e outros brindes.

Além da Mega.com, a corrida também foi promovida pelo Uaçaí Brasil e teve organização da Chelso Sports. Os patrocinadores máster do evento foram a própria FAM, Supermercados São Vicente, Digimax Medicina Diagnóstica e Divina Terra.