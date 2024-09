Corrida beneficente do Pernas da Alegria soma 320 participantes; inscrições seguem abertas

A corrida de rua beneficente do Instituto Pernas da Alegria, que será realizada no dia 29 deste mês, em Americana, soma 320 pessoas inscritas. O objetivo da ação é reunir recursos para a compra de cinco cadeiras de roda adaptadas para crianças e as inscrições seguem abertas até uma semana antes da prova.

Realizada em parceria com o IES (Instituto Esportivo Social), a corrida busca reunir ao menos mil participantes. A largada será na Avenida Gioconda Cibin, 1.475, no Jardim Brasília, às 7h30. Haverá corridas de 5 km e 10 km, assim como uma caminhada de 3 km.

Corrida Pernas da Alegria busca recursos para a compra de cadeiras adaptadas – Foto: Pernas da Alegria/Divulgação

O kit básico de inscrição conta com camiseta e número de peito, enquanto o kit premium possui camiseta, sacochila e número de peito. Os valores partem de R$ 75 e R$ 95, respectivamente, e ambos os kits incluem medalha após a prova. As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site do Pernas da Alegria.

A palhaça voluntária e presidente do Pernas da Alegria, Lilica Amâncio, explica que as cadeiras serão adaptadas para as crianças com deficiência.

“Somos um grupo de voluntários para crianças com deficiência. Vamos fazer esta corrida em prol de cinco cadeiras adaptadas para elas. É muito importante que todo mundo faça sua inscrição, mesmo que seja para a caminhada, porque teremos as modalidades de caminhada e corrida”, disse.

“Vai ser um dia muito especial, com muito brinde, sorteio de uma viagem com acompanhante para um resort, então só tem vantagens fazer a inscrição para a Corrida Pernas da Alegria”, completou Lilica.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.