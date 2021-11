Corredor de Americana deixa o câncer para trás na Maratona do Rio

Atleta precisou superar o cansaço durante a prova, na última segunda-feira (15) – Foto: Arquivo pessoal

“Desistir não é opção”. Com esse pensamento, o corredor Rogério Almeida, de Americana, completou os 42 km da Maratona do Rio, na última segunda-feira (15), um ano após ter se submetido a uma cirurgia de 17 horas para tratamento de câncer.

Acostumado com ultramaratonas, ele não participava de uma prova desde março de 2020, quando foi diagnosticado com lipossarcoma, um tumor que se inicia no tecido gorduroso do corpo. Depois, passou por três cirurgias, 21 quimioterapias e 25 radioterapias.

O principal procedimento cirúrgico, que durou 17 horas, aconteceu em outubro do ano passado. Desde então, Rogério tem feito exames a cada três meses. “Graças a Deus, não apareceram novos focos. Foi bem sucedida a cirurgia. Se Deus quiser, não vão aparecer novos focos”, afirmou.

Mesmo sob acompanhamento médico, o atleta de 44 anos encarou, no Rio de Janeiro, sua 26ª maratona. Mas a sensação, segundo ele, era de que se tratava da primeira.

“Em minha cabeça, passava-se um turbilhão de emoções, sensações e sentimentos, mas não desisti. Eu consegui. Sim, fui até o final”, comemorou.

Durante a prova, o corredor teve de superar o cansaço. Encontrou maior dificuldade entre os km 30 e 33 e, inclusive, precisou andar por um período. Porém, recuperou o fôlego no km 34, ao se “abastecer” com um refrigerante e um isotônico, e conseguiu cruzar a linha de chegada.

“Foi incrivelmente sensacional. Dei o ‘sprint’ final chorando e agradecendo muito por estar ali conseguindo este feito, pois considero uma dádiva de Deus”, declarou.

Rogério viveu esse drama depois de ter superado a marca de 40 provas em 2019, com direito a sete maratonas. Naquele ano, ele chegou a correr até mesmo no outro lado do planeta, na Maratona da Muralha da China.

“A experiência de cruzar uma linha de chegada e se desafiar é incrível. Eu recomendo a todos que façam. Não digo que será fácil, mas garanto que vai valer a pena”, disse.