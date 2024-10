Corrêa, ex-jogador do Palmeiras, é o novo auxiliar técnico do Rio Branco

Anúncio foi feito nesta terça; ex-volante trabalhará ao lado de Leandro Mehlich na Série A3 do Campeonato Paulista

Ex-volante Corrêa é o novo auxiliar técnico do Rio Branco - Foto: Eder Milton França/Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (22) a contratação do ex-volante do Palmeiras Carlos Rodrigo Corrêa para a função de auxiliar técnico. Aos 43 anos, Corrêa, como é conhecido desde os tempos de jogador, trabalhará ao lado do treinador Leandro Mehlich durante o Campeonato Paulista Série A3 de 2025.

Além do Palmeiras, o ex-volante passou por outros clubes do futebol brasileiro como Atlético-MG, Flamengo, Portuguesa e Fortaleza, assim como o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Corrêa atuou até 2022 e, em abril deste ano, conseguiu a licença B da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para atuar como treinador.

“Estou muito motivado para este novo desafio, especialmente em integrar a comissão técnica de um clube grande do futebol brasileiro”, disse o auxiliar técnico.

No Rio Branco, Corrêa irá substituir Lucas Soares, que deixou o Tigre na última semana. Além dele, o preparador de goleiros Fabio Guedes deixou o clube para trabalhar no Borneo, da Indonésia. O substituto ainda não foi anunciado.