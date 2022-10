Copa Terceirão arrecada 13 toneladas de alimentos em Americana

Finalizada no último domingo (23), no Centro Cívico de Americana, a Copa Terceirão arrecadou 13 toneladas de alimentos para doação. Em sua primeira edição após a pandemia, o evento reuniu estudantes do ensino médio da rede pública e privada ao longo de dois finais de semana, com um público total de aproximadamente 25 mil pessoas.

Copa Terceirão reuniu bom público e terminou no último domingo – Foto: Samuel Baptista / Copa Terceirão

Para Denis Dias, um dos idealizadores da Copa Terceirão, o público está diferente em relação aos outros anos. “É como se a gente tivesse feito do zero, porque foi a primeira edição após a pandemia. Percebemos a mudança do nosso público, como ele está mais tranquilo, até mesmo os atletas estão mais calmos. O pessoal está bem mais receptivo um com o outro”, disse ao LIBERAL.

Nesta edição, a cidade com mais representantes vitoriosos foi Santa Bárbara d’Oeste, que venceu quatro das seis modalidades: futebol feminino (Comendador Emilio Romi), vôlei masculino (Etec Santa Bárbara), vôlei feminino (Colégio Pilares) e basquete 3×3 (Escola Estadual Professor Ulisses de Oliveira Valente). Americana conquistou a categoria futebol masculino (Colégio Dom Pedro II).

A organização confirma que a Copa Terceirão voltará a acontecer em 2023, com datas a serem definidas e a expectativa de novas modalidades. “A gente tá trabalhando para trazer eSports, que seria a modalidade de games e computador. Também tivemos um grande pedido de handebol, estamos estudando a possibilidade”, afirmou Denis.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.