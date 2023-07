Contra Penapolense, Rio Branco inicia trajetória na terceira fase neste sábado

Tigre contará com o apoio da torcida no Décio Vitta; se classificam os dois primeiros

Volante Jair (centro) deve ser titular do Rio Branco neste sábado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Rio Branco inicia neste sábado sua trajetória na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O Tigre recebe a Penapolense, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, em jogo que abre o Grupo 14 da competição. A partida terá transmissão da Rádio Clube (AM 580). Esta é a última fase de grupos antes do início do mata-mata.

A equipe americanense chega após terminar a segunda fase como vice-líder do Grupo 12, após empate em 1 a 1 contra o São-Carlense, fora de casa. Nesta nova etapa da Bezinha, enfrentará Penapolense, Catanduva e Jabaquara – que já havia sido adversário riobranquense na fase anterior.

Os dois primeiros colocados se classificam às quartas de final, enquanto os dois últimos são eliminados, sem rebaixamento. Nesta terceira fase, o técnico do Rio Branco, Valmir Israel, tem como meta conquistar dez pontos para se classificar com tranquilidade.

“A nossa meta é, no mínimo, dez pontos, para que a gente possa se classificar com certa tranquilidade. Estamos procurando, nesses três jogos em casa, fazer nove pontos e fora de casa buscar, no mínimo, três empates. Não temos que temer adversários, o que vier sabemos da dificuldade. Estamos preparados e tenho certeza que vamos fazer uma ótima terceira fase”, disse.

Para enfrentar a Penapolense, o Tigre não contará mais uma vez com o meia Nicolas, que se recupera de uma lesão no músculo adutor e deve permanecer fora por mais dez dias, aproximadamente. Outro meia, Marcellinho, está resfriado e dificilmente irá a campo, enquanto o atacante Carlos Iury tem tido dores no calcanhar e pode começar no banco.

NINGUÉM SAI. Cauari, que recebeu proposta do Ituano na última semana, permanece no clube e deverá ser titular. Em entrevista ao Caderno de Esportes, da Rádio Clube, na quinta, o gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, afirmou que nenhum jogador irá deixar a equipe, a menos que seja paga a multa rescisória.

O outro jogo do grupo é Catanduva x Jabaquara, hoje, mas às 16h, em Catanduva. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani