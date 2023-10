Conselho técnico nesta quinta-feira definirá regulamento da 4ª divisão

A fórmula de disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista será definida nesta quinta-feira (19), em reunião entre os 16 clubes e a FPF (Federação Paulista de Futebol). Com a presença de representantes do Rio Branco e União Barbarense, o encontro irá sacramentar como será a “nova série” do futebol paulista, conforme auto intitula a federação.

O conselho técnico será realizado na sede da FPF, em São Paulo, com início às 11h. O Tigre será representado pelo presidente Gilson Bonaldo, enquanto o Leão terá o gerente de futebol Ricardo Lima na reunião.

Até a edição de 2023, o quarto nível se chamava Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Com a criação de um novo torneio, que será equivalente ao quinto nível, a antiga Bezinha passará por mudanças. Uma delas deverá ser a expansão do limite de idade para uma cota de jogadores por equipe.

Outro ponto é o início da competição, antes no mês de abril. Agora, os clubes entrarão em consenso para que o Paulista comece no fim de janeiro, de forma simultânea às divisões superiores e com o mesmo regulamento da Série A3. Assim, terá pontos corridos na primeira fase, seguido de quadrangular que irá definir os semifinalistas.

A partir do conselho técnico, os clubes conseguirão avançar no planejamento para a próxima temporada. Até o momento, o Rio Branco garantiu as renovações do técnico Valmir Israel e do atacante Gabriel Argentino.

O União Barbarense, por outro lado, ainda não anunciou nenhuma renovação ou contratação. Uma certeza é a mudança no comando técnico, isso porque João Vallim acertou com o Lemense para a disputa da Série A3.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.