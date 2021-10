Confederação Brasileira de Rugby realiza seletiva em SB neste domingo

14 out 2021 às 21:07

Atividade é voltada para atletas de 16 a 23 anos e os aprovados poderão compor seleções regionais do Estado

A CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) realiza uma seletiva em Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (17), das 9 às 17 horas, para atletas de 16 a 23 anos, tanto do sexo masculino como do feminino.

A atividade vai acontecer no CSU (Centro Social Urbano) – Rua Paraguai, 58, Jardim Belo Horizonte. Os jogadores aprovados poderão compor as seleções regionais do Estado de São Paulo.

Informações foram divulgadas nas redes sociais da entidade – Foto: Reprodução / Facebook

Interessados podem se inscrever por meio do link linktr.ee/BrasilRugby. As informações foram divulgadas pela confederação nesta semana, nas redes sociais.

Santa Bárbara tem sido um celeiro de talentos nessa modalidade. No município, inclusive, há atletas que já passaram pela seleção brasileira.

A cidade também é sede da equipe Wolves 19, que a partir de 2022 vai representar toda a região de Campinas em competições de rugby league, modalidade derivada do rúgbi.