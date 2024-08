Concurso fotográfico ‘Olhar de Goleiro’ começa nesta quarta-feira com oficina gratuita

Alex Ferreira e Vander Batistella da Escola de Goleiro Camisa 1 - Foto: Divulgação

Os apaixonados por fotografia têm um novo desafio. O concurso fotográfico Olhar de Goleiro começa nesta quarta-feira (7), para fotógrafos amadores e profissionais, com uma oficina gratuita de fotografia ministrada pelo fotógrafo Juarez Godoy. O concurso se estende até o dia 15 de setembro e o regulamento oficial pode ser conferido no site: olhardegoleiro.com.br.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta primeira oficina, os participantes e os alunos da Camisa 1 conhecerão a história da fotografia e terão a oportunidade de tirar fotos com dicas do palestrante. O evento acontece às 15h na sede da Escola de Goleiros, localizada na Rua Bahia s/nº, Chácara Machadinho e terá transmissão ao vivo no YouTube da Escola de Goleiros – TV Camisa 1. Não é necessário fazer a inscrição antecipada.

Com fotos exclusivas sobre goleiros, seja de campeonatos profissionais, de clubes, amadores, ou um simples e verdadeiro futebol de rua, além de fotos do dia a dia da primeira escola de goleiros do Brasil, a Camisa 1, fotógrafos de Americana, da região metropolitana de Campinas e de todo o Brasil podem participar. Menores de 18 anos devem ter a autorização dos pais.

As fotos dos participantes poderão ser inscritas no site para concorrer a prêmios e fazer parte do livro, que será o resultado final do concurso. Serão permitidas 3 fotos por participante, divididas nas categorias amador e profissional. As fotos serão avaliadas por uma comissão organizadora do projeto e colocadas para votação popular no site.

A premiação para fotos amadoras inclui um smartphone, uma camisa de futebol, kits esportivos e uma bola de futebol. Já para os profissionais, os prêmios serão de R$ 3.000,00 para o primeiro colocado; R$ 2.500,00 para o segundo; R$ 1.500,00 para o terceiro; R$ 1.000,00 para o quarto; e R$ 500,00 para o quinto colocado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As próximas oficinas serão realizadas nos dias 19 de agosto, com os fotógrafos Sanderson Barbarini e Denny Cesare, na Escola de Goleiros, e no dia 2 de setembro, na Faculdade de Americana, com Daniel Augusto Júnior, que atuou como fotógrafo do Corinthians por 20 anos. Todos os eventos são gratuitos.

“Convido a todos que curtem fotos, tanto por smartphone quanto por máquina fotográfica, para participar do concurso. Nosso objetivo é fomentar a fotografia com a Escola de Goleiros e oferecer mais uma opção cultural para a cidade e região”, disse Alex Ferreira, idealizador do concurso e do livro.

“Nossos alunos terão novas experiências, que vão servir para momentos fora da escola de goleiros; será um dia especial e cheio de lindas imagens”, disse o idealizador da Camisa 1, Vander Batistella.

O projeto tem produção cultural da 3marias e é realizado através do PROAC-SP, com patrocínio de Papirus, Supermercados São Vicente, MBM, McDonald’s, Gráfica Paineiras, FAM – Faculdade de Americana e Yellow. Conta ainda com o apoio de Nova América Consultoria e Contabilidade, Vision Som e Luz, Cinderela Fitas e Viés, Ramalhos, Elbergráfica, Nortex, Red Bird Creative Studio e Persianas Garcia.