Complexo de Esportes do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, será entregue nesta sexta

Área conta com campo sintético de futebol e quadra de basquete 3x3 entre as novidades

Novo Complexo de Esportes do Jardim Esmeralda recebeu campo sintético e quadra 3×3 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

O Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, será entregue nesta sexta-feira (23), às 19h. Entre as novidades implantadas no espaço, estão um campo sintético de futebol e uma quadra de basquete na modalidade 3×3, ambos com iluminação de LED e arquibancada.

Englobando o Centro Esportivo Municipal Amadeu Tortelli e a Praça Ruy Barbosa, o Complexo Esportivo fica entre as ruas do Rayon, Guaratinguetá, Batatais e do Cacau. De acordo com a prefeitura, o valor total investido na obra é de R$ 1 milhão. Os recursos foram provenientes do próprio município e do Governo do Estado. Apesar disso, não foi divulgada a divisão do investimento no Complexo de Esportes.

O espaço ainda teve manutenção no campo de futebol que já existia no local, assim como reforma nos banheiros e vestiário. O restante da área também recebeu LED. Além disso, a área recebeu um novo pátio coberto, pista de caminhada, quadra de areia, playground e academia ao ar livre.