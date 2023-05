Com um a menos, Rio Branco vence Amparo em primeiro triunfo na Bezinha

O Rio Branco conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (20), o Tigre enfrentou o Amparo, fora de casa, no estádio José Araújo Cintra, e venceu por 1 a 0, apesar de ter um jogador a menos.

Com o resultado, a equipe de Americana deixou a zona de rebaixamento e retornou ao grupo que se classifica para a próxima fase.

Carlos Iury comemora o gol da vitória do Tigre neste sábado – Foto: Reprodução / Futebol Paulista

Válido pela quinta rodada da competição, este foi o último jogo do primeiro turno da primeira fase. O gol da partida foi marcado por Carlos Iury, aos 44 minutos da primeira etapa. Antes, o Rio Branco teve a expulsão do zagueiro João Cubas, com apenas 16 minutos de jogo. Essa foi a terceira expulsão do clube em cinco jogos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar de estar com um a menos, a equipe americanense conseguiu criar chances na primeira metade de jogo com Cauari e Carlos Iury, que posteriormente viria a balançar as redes. Nas oportunidades do Amparo, o goleiro João Lazzari se destacou com boas defesas.

Já no segundo tempo, o Leão da Montanha realizou uma blitz inicial em busca do gol empate, criando chances com Bruno Pereira e Lucas Lotto, mas parou mais uma vez no goleiro do Rio Branco. Para reforçar a marcação, o técnico Marcus Paulo Grippi recorreu ao banco de reservas com as entradas de Jorge, Einstein, Luan Vitor e Luigi.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Com este resultado, o Rio Branco chegou a 7 pontos ganhos e subiu para a terceira posição do Grupo 4, retornando à zona de classificação. A chave ainda contou com o jogo entre União Barbarense e Paulista de Jundiaí, que empataram sem gols. No domingo (21), Colorado Caieiras e Ska Brasil encerram a rodada, às 11h.

O Tigre volta a campo no próximo sábado (27), às 15h, contra o Paulista de Jundiaí, fora de casa. O Amparo, por sua vez, volta a campo no mesmo dia e horário para enfrentar o Ska Brasil, em casa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.