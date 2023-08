Com um a menos, Rio Branco joga mal e é derrotado pelo Catanduva no DV

Equipe americanense teve dificuldade para criar jogadas - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Rio Branco perdeu sua invencibilidade na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (5), o Tigre perdeu para o Catanduva por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Décio Vitta, em Americana. O time teve um jogador expulso e deixou o campo reclamando da arbitragem.

Nas arquibancadas, havia 1.282 torcedores, entre eles 70 crianças no Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana).

O primeiro tempo foi de dominância do Rio Branco, que controlou as ações da partida e manteve a posse da bola na maior parte do tempo. No entanto, não conseguiu criar chances claras de gol. A melhor oportunidade foi com Cauari, após passe em profundidade de Jair, ficando cara a cara com o goleiro Mandela, que fez boa defesa.

O Catanduva não fez uma primeira etapa inspirada e não havia dado trabalho ao goleiro João Lazzari, até os 48 minutos. Em contra-ataque pelo lado esquerdo, Thiaguinho ganhou de Rodolfo na velocidade e finalizou na saída do goleiro do Tigre, abrindo o placar: 1 a 0.

Já na segunda etapa, o Rio Branco não jogou bem. Com dificuldade para criar jogadas, Valmir Israel mexeu no time e colocou em campo os meias Marcellinho e Anderson Brito, além dos atacantes Gabriel Argentino, Gustavo França e Vinícius Almeida, mas a equipe não conseguiu transformar as mudanças em gols.

Time mandante reclamou de falta de critério do árbitro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Aos 29 minutos, Marcellinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Tigre com um jogador a menos. Houve reclamação de uma suposta falta de critério da arbitragem, por conta de um lance em que um jogador do Catanduva cometeu falta semelhante, mas não recebeu cartão.

Apesar disso, o Catanduva pouco conseguiu criar e não esteve próximo do segundo gol em nenhum momento. No “tudo ou nada”, o time se lançou ao ataque e teve chances com Gustavo França, Jair e Carlos Iury, mas sem precisão.

Além da expulsão, o Rio Branco ficou na bronca com a arbitragem pela não marcação de, ao menos, três possíveis pênaltis não marcados. Com este resultado, o Catanduva chega a cinco pontos, ultrapassa o Tigre e assume a liderança do Grupo 14. A equipe de Americana fica em segundo lugar, com quatro. Os dois primeiros avançam de fase.

No outro jogo da chave, Jabaquara e Penapolense empataram em 1 a 1 e foram para dois e três pontos, respectivamente. O Rio Branco volta a campo no próximo sábado (12), às 16h, para enfrentar novamente o Catanduva, agora fora de casa.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso