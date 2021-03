Com treinos liberados, Rio Branco trabalha em esquema de confinamento

Elenco tem toque de recolher no DV; exames para Covid-19 foram realizados na semana passada, todos com resultado negativo

Com os treinos liberados pelo governo estadual, o Rio Branco tem trabalhado em esquema de confinamento, com o elenco e o técnico Marcos Campangnollo alojados no estádio Décio Vitta, em Americana.

Há, inclusive, um toque de recolher às 20 horas, em conformidade com a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia.

Os profissionais realizaram exames para coronavírus (Covid-19) na semana passada, e todos testaram negativo.

Tigre está em pré-temporada desde o último dia 1º, de olho no Paulista – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As informações foram divulgadas pelo diretor de marketing Thiago Barreto ao LIBERAL. “A gente está continuando lá com todos os protocolos”, afirmou.

Segundo ele, um segurança fica no estádio à noite e tranca o portão para que ninguém deixe o local. O dirigente destacou que todos os confinados têm respeitado as restrições.

No dia a dia, profissionais que apresentam algum tipo de sintoma são isolados pelo clube, de acordo com o diretor. “Um ou outro que, um dia, acorda com dor de cabeça ou alguma indisposição, a gente já separa, coloca em outro quarto”, disse.

Barreto ainda apontou que os dirigentes, quando vão ao estádio, não têm contato com os jogadores. “Estamos tentando ao máximo evitar qualquer tipo de contaminação”, comentou.

O Tigre está em pré-temporada desde o último dia 1º, de olho no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, que deve começar no segundo semestre.

Fase emergencial

Na quinta passada (11), o governador João Doria (PSDB) decretou a suspensão das atividades esportivas coletivas entre os dias 15 e 30 deste mês, medida que faz parte da fase emergencial.

A Secretaria Estadual de Esportes informou ao LIBERAL, no dia seguinte, que o governo ainda ia avaliar se essa determinação afetaria, além das competições, a rotina de treinos. Porém, depois, a pasta de Desenvolvimento Econômico esclareceu que os treinamentos profissionais estão permitidos.

“O Plano SP estabelece rígidos protocolos de segurança sanitária para treinos dos esportes considerados profissionais com a testagem e aferição de temperatura, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Centro de Contingência”, comunicou.

Saída

Na última terça, o Rio Branco dispensou o volante João Pedro, que estava contratado para o Estadual. O motivo foi técnico, segundo o clube.

O jogador havia disputado a Segunda Divisão de 2020 pelo Brasilis e já tinha trabalhado com Campangnollo no Rio Claro.

João Pedro, ex-Brasilis, estava contratado para a Bezinha – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Por outro lado, também na terça, três atletas do Tigre apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF: o lateral-direito Pimentel, o zagueiro Vitão e o atacante Miqueas. Todos têm contrato até 31 de dezembro.

Além deles, outros seis jogadores estão devidamente registrados e, portanto, aptos a defender o Rio Branco: o goleiro Diego Silva, o lateral-esquerdo Bruno Franco, os zagueiros Gabriel Franco e Machado, o volante Gustavo Gomes e o meia Luis Antonio.