Com transmissão pela TV, Rio Branco visita Primavera em ‘jogo de seis pontos’ neste sábado

O Rio Branco terá o chamado “jogo de seis pontos” na tarde deste sábado (20), contra o Primavera, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Às 15h, a bola rola no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, para o confronto que vale a liderança do Grupo 4 da competição. A partida terá transmissão da TV Cultura e da rádio Zé FM (76.3).

A rodada começa com o Primavera na primeira posição da chave, com nove pontos, seguido pelo Tigre, que tem sete. Desta forma, a equipe americanense precisa da vitória para retomar a liderança, que foi perdida na última rodada, quando folgou.

Felipe Muranga segue como titular na equipe do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As duas últimas semanas foram voltadas para treinamentos e trabalhos físicos, além de um jogo-treino contra o Sub-20 do Guarani, vencido pelo Rio Branco por 3 a 0. Para enfrentar o time de Indaiatuba, o alvinegro volta a campo podendo ter mudanças em relação aos 11 que foram titulares no empate sem gols diante do São Bento, no dia 7 deste mês.

“Fizemos duas boas semanas, tivemos boas experiências no amistoso da semana passada, que nos ajudou bastante a tomar algumas decisões. Vamos ver na prática. Alguns jogadores ainda estão em adaptação, então a gente não sabe se vai poder contar, mas a equipe está bem, independente de quem jogue. O jogo vai ser de alto nível”, disse o técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich.

Possível escalação

Na direita, Vinícius é dúvida por conta de um desconforto físico e pode dar lugar a Daniel Santos. No meio, David Lazari, que reestreou com a camisa do Tigre na última rodada, pode iniciar a partida, enquanto no ataque Marcus Uberaba disputa a condição de titular com Luan Carioca.

Desta forma, uma possível escalação do Rio Branco conta com Luan; Fernando Dias, Paim e Murilo Camara; Vinícius (Daniel Santos), Grigor, Kayllan e Felipe Muranga; Vagninho (David Lazari) e Luan Carioca (Marcus Uberaba). Caso Lazari comece jogando, Muranga deve ir para o setor ofensivo.

O Primavera, por outro lado, perdeu apenas na rodada de abertura da Copa Paulista, justamente para o Rio Branco, em Americana. De lá para cá, a equipe entrou em campo três vezes e venceu todas as partidas, com direito a goleada por 4 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na quarta rodada.

Além da boa posição na tabela, a equipe de Indaiatuba tem se destacado no saldo: em quatro jogos, são oito gols marcados e apenas dois sofridos – tendo o segundo melhor ataque do torneio, ao lado da Portuguesa. O Tigre, por sua vez, marcou quatro gols e sofreu três nas mesmas quatro rodadas.

Histórico

Em toda a história, Rio Branco e Primavera se enfrentaram 22 vezes, com retrospecto de 12 vitórias do alvinegro, cinco empates e cinco triunfos da equipe de Indaiatuba. Na rodada de abertura da Copa Paulista, os times duelaram pela primeira vez desde 1986.

De volta à TV

Com a transmissão da TV Cultura, o Tigre voltará a ter um jogo televisionado após sete anos. A última vez que isso aconteceu foi na Série A3 de 2017, no jogo de volta das quartas de final, contra o Nacional. Na ocasião, a equipe americanense perdeu por 3 a 1 e deu adeus à competição.

Os demais jogos da equipe têm transmissão da FPF (Federação Paulista de Futebol), por meio do canal Futebol Paulista, no YouTube.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.