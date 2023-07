Com Sub-20 do Rio Branco, Americana é campeã do futebol nos Jogos Regionais

Equipe americanense venceu a final contra Limeira por 2 a 1 e conquistou a medalha de ouro - Foto: Divulgação

Americana foi campeã do futebol masculino na 65ª edição dos Jogos Regionais do Interior, que estão sendo disputados em Mococa. Nesta quarta-feira (12), a equipe americanense, que é representada pelo time Sub-20 do Rio Branco, venceu a final contra Limeira por 2 a 1 e conquistou a medalha de ouro. O adversário é representado pelo Sub-20 da Inter de Limeira.

Os gols do título riobranquense foram marcados pelo zagueiro Gabriel Machado e pelo volante Júlio Cesar, capitão da equipe. Além do título, Americana finaliza sua participação nos Regionais sendo dona da defesa menos vazada, sofrendo apenas três gols. Titular em todos os jogos, o goleiro João Paulo se diz orgulhoso pelo título e agradeceu o apoio dos torcedores americanenses.

“Estamos orgulhosos demais por termos sido campeões representando nossa cidade, elevando o esporte de Americana a outro patamar. Agradecemos às pessoas de Americana e região que estavam na torcida, nos acompanhando, em especial à Secretaria de Esportes, por apoiar, acreditar e dar todo o suporte para nós. Toda positividade nos ajudou desde o começo”, disse ao LIBERAL.

Já o ataque balançou as redes 13 vezes. O artilheiro da equipe na competição foi o atacante Nelson Borges, que marcou quatro gols. A campanha ainda garantiu a classificação para os 85º Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São José do Rio Preto, de 2 a 14 de outubro.

BASQUETE

Outra modalidade medalhista é o basquete feminino, que também disputou a final nesta quarta, conquistando a prata para Americana. Assim como no futebol, o oponente na final foi Limeira, mas desta vez o placar foi de 44 a 26 para a equipe adversária.

Equipe de basquete ficou em segundo no torneio – Foto: Divulgação

O basquete feminino encerrou sua participação nos Jogos Regionais com três vitórias em quatro partidas. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.