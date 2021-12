Com sede oficial em Americana, Atibaia vai se mudar para Leme em 2022

Toda a estrutura do clube ficará instalada no município; equipe também vai trocar o nome e a identidade visual

O Sport Club Atibaia, que tem Americana como sede oficial desde 2020, vai atuar em Leme a partir da próxima temporada. Toda a estrutura do clube ficará instalada no município. A equipe também vai mudar de nome – ainda não informado – e de identidade visual.

Informação foi divulgada pelo presidente do clube, Alexandre Barbosa – Foto: Reprodução / Facebook

As informações foram anunciadas nesta semana pelo presidente do Atibaia, Alexandre Barbosa. Em Americana, o clube apenas mandava seus jogos, que ocorriam no estádio Décio Vitta, mediante pagamento de aluguel. Os treinos aconteciam em Atibaia.

Barbosa disse que chegou a propor um acordo ao Rio Branco para ter a concessão do DV, mas o Tigre teria recusado. Na FPF (Federação Paulista de Futebol), o estádio consta como sede oficial do clube atibaiano.

Há anos o Atibaia joga em outros municípios, pois o estádio de sua cidade de origem, o Salvador Russani, não oferece a capacidade mínima de público exigida pela federação.

Sem solução para esse problema, em 2022, o clube levará toda sua estrutura para Leme. “É o único lugar que não tem um clube de futebol e tem um estádio que atende o regulamento da federação”, afirmou. Hoje, o time está na Série A2 do Campeonato Paulista.