Com reforços, União Barbarense busca manter sequência invicta no Paulista

Embalado em uma sequência de sete jogos de invencibilidade, o União Barbarense volta a campo neste sábado (9). A partir das 19h, a bola rola para o duelo diante do Grêmio São-Carlense, no estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista.

Apesar da vitória no dérbi diante do Rio Branco por 2 a 1, no meio de semana, o técnico Lúcio Borges terá de quebrar a cabeça para escalar a equipe. Isso porque quatro jogadores unionistas foram expulsos na pancadaria após o clássico e não farão parte da delegação em São Carlos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Receberam o cartão vermelho os goleiros Maicon e Tiago Silva, assim como os laterais-direitos Gabriel Sales e Gabriel Kenji. O preparador de goleiros Rafael Medeiros também foi expulso na confusão. Isso fez com que o Leão da 13 tivesse que buscar reforços, especialmente para o gol, já que tinha apenas os dois registrados.

União Barbarense terá quatro desfalques, incluindo o goleiro titular e o reserva – Foto:

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nesta sexta-feira (8), o clube anunciou quatro novas contratações: os goleiros Fagnani e Daniel Jesus, o lateral Matheus Felipe e o meia Guilherme Lima.

Fagnani e Guilherme já estavam treinando com o time, mas só foram oficializados agora. Eles têm 20 e 22 anos e vieram de Rio Claro e Velo Clube, respectivamente. O goleiro já deverá ser titular diante do São-Carlense.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Daniel Jesus tem 22 anos e veio do Primavera, do Mato Grosso, enquanto Matheus Felipe chega após passagem pelo União São João, aos 20 anos. Se pontuar diante do São-Carlense, o Leão da 13 chegará ao oitavo jogo de invencibilidade na competição. Atualmente, a equipe está em sétimo lugar, com 16 pontos.

De olho na tabela

Se vencer, pode saltar algumas posições na tabela e igualar a pontuação do adversário. Isso porque o clube de São Carlos é o atual terceiro colocado, com 19 pontos, que pode assumir a liderança em caso de vitória.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.