Rio Branco inicia quartas de final contra o Taquaritinga neste sábado, em Americana

O pontapé inicial das quartas de final do Campeonato Paulista Série A4 será neste sábado (6). Às 15h, o Rio Branco recebe o Taquaritinga, no estádio Décio Vitta, em Americana, buscando começar o confronto com resultado positivo frente ao seu torcedor e acabar com o “fantasma das quartas”, já que o clube nunca avançou dessa fase em sua história. Vale ressaltar que, nos anos de acesso, foram disputados quadrangulares ou hexagonais.

Para a partida de ida, o Tigre contará com os novos reforços, mas terá de lidar com desfalques importantes. O meio-campista David Lazari, assim como os atacantes Raphael Lopes e Luan Carioca estão regularizados e já podem estrear.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro reforço, o também atacante Vagninho, foi oficializado pelo clube na noite desta sexta-feira (5) e também deverá estar à disposição para entrar em campo contra o Taquaritinga. Apesar dos reforços, o técnico Raphael Pereira terá problemas para escalar a equipe, devido aos casos de lesões e suspensões.

Vagninho foi apresentado pelo Rio Branco e poderá estrear – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Os atacantes Felipe Muranga e Vitinho receberam o terceiro cartão amarelo no último jogo e estão suspensos, assim como o goleiro Eder, que cumpre a pena pela briga no dérbi com o União Barbarense. Além deles, estão fora por problemas físicos o zagueiro Ricardo, o lateral-esquerdo Gustavo Oliveira e o volante Kayllan.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Possível escalação

Uma dúvida é o lateral-direito Braian, que sofreu uma pancada no quadril diante do Independente e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Desta forma, um possível Rio Branco conta com Lucas Andrade; Guilherme Gusso (Braian), Brandão, Paim e Guilherme Aguiar (Bernardo); Grigor, Nicolas e David Lazari; Bruninho, Carlos Iury e Luan Carioca (Raphael Lopes).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Grigor deverá estar entre os titulares do Rio Branco neste sábado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na primeira fase, o Tigre ficou em sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Taquaritinga terminou na terceira posição, com 29. Para avançar, o Rio Branco terá de ficar à frente no placar agregado ao término do jogo da volta, no dia 13, na casa do adversário. Isso porque o critério de desempate da Série A4 é a melhor campanha – diferentemente do ano passado, quando a decisão ocorria nos pênaltis.

No ano passado, a equipe de Americana chegou até as quartas de final e foi eliminada justamente pelo Taquaritinga. Na ocasião, o Tigre ficou para trás nas cobranças de pênalti, após dois empates sem gols.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.