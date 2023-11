Com recordes de Lucas Dé, Natação Americana lidera quadro de medalhas do Brasileiro Infantil

A Natação Americana liderou o quadro de medalhas do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, finalizado no último sábado (25), em Recife. Com oito ouros conquistados, a equipe americanense garantiu o primeiro lugar no ranking. O grande responsável pelo feito foi Lucas Dé, que conquistou todas as medalhas douradas e, de quebra, quebrou cinco recordes nacionais da categoria Infantil 1.

O nadador de 13 anos quebrou recordes nas provas de 50 m livre (24s07), 100 m livre (52s72), 200 m livre (1m55s86), 400 m livre (4m05s42) e 800 m livre (8m36s22). Além disso, terminou em primeiro lugar nos 100 m peito (1m10s10), 200 m medley (2m16s63) e 1500 m nado livre (16m43s42). Ele compete pela categoria Infantil 1.

O destaque do time americanense, Lucas Dé, e o técnico Fabio Cremonez – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

Lucas Dé ainda conquistou uma medalha de prata nos 100 m borboleta. Neste Brasileiro, o americanense terminou o campeonato como atleta com melhor índice técnico e eficiência. Na prova de 200 m livre, o recorde pertencia a Murilo Sartori, outro nadador formado na Natação Americana. A marca anterior era 1m56s38, atingida em dezembro de 2015.

Outros atletas medalhistas foram Anna Dian, que conquistou três pratas e um bronze, assim como Lucca Albertini, que garantiu três medalhas de bronze. Ao todo, 12 nadadores representaram o time americanense.

Na pontuação geral, Americana ficou em quarto lugar, com 823 pontos. À frente, ficaram apenas Sesi (1.686), Flamengo (1.298) e Minas (985).

Balanço positivo

Para o técnico da Natação Americana, Fabio Cremonez, o balanço da competição é positivo. De acordo com ele, esse foi o último torneio da categoria infantil em 2023. “É bem positivo fechar o ano dessa categoria, do infantil, com treze, quatorze anos, com a equipe estando entre as quatro melhores do Brasil”, disse.

“Na categoria infantil 1, a gente foi vice-campeão, pontuação de clubes. E no geral, a gente ficou em quarto lugar na pontuação geral de clubes e ficamos em primeiro no quadro de medalhas, com oito ouros. A gente teve três atletas medalhistas no campeonato”, completou.

