Com quebra de recorde, Vitor Hugo de Miranda é campeão no Troféu Brasil

O americanense Vitor Hugo de Miranda foi campeão no revezamento 4×400 m misto do XLII Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, finalizado neste domingo (9) em Cuiabá, no Mato Grosso. A prova foi disputada na noite do último sábado (8) e terminou com quebra de recorde de sua equipe, a Orcampi, de Campinas.

Além de Vitor Hugo, o time que competiu foi composto pelos atletas Bruno Benedito da Silva, Tiffani Marinho e Marlene dos Santos. A prova foi finalizada em 3m18s24, três segundos abaixo do recorde anterior, que havia sido quebrado justamente pela Orcampi no Troféu Brasil do ano passado.

Vitor Hugo – o quarto na foto, da esquerda para a direita – volta de Cuiabá com três medalhas – Foto: Carol Coelho / CBAt

O competidor encerra sua participação no torneio com três medalhas ganhas, incluindo duas de bronze. A primeira foi conquistada nos 400 m rasos, na sexta-feira (7), enquanto a outra veio no domingo (9), no revezamento 4×400 m masculino, no qual terminou em terceiro com sua equipe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O ouro no revezamento misto não era uma surpresa, mas o tempo que fizemos foi muito bom. O desempenho geral foi muito bom, mas queria ter feito um tempo melhor na final dos 400m e ter conquistado a vaga para o Sul-Americano”, disse Vitor Hugo ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outro atleta americanense que esteve no Troféu Brasil foi Felipe Bardi, que conquistou medalha de bronze nos 100 m rasos, na quinta-feira (6). O velocista teve seu maior destaque na semifinal da prova, na qual terminou em 9s97 e apenas não quebrou o recorde nacional por conta do vento, que estava acima do permitido.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.