Com promoção para o Dia das Mães, Rio Branco inicia venda de ingressos

Mães acompanhadas dos filhos não pagarão; no dia do jogo haverá promoção para torcedores uniformizados

O Rio Branco iniciou nesta quarta-feira (10) a venda de ingressos para o jogo diante do Colorado Caieiras, no sábado (13), no estádio Décio Vitta, em Americana. Em virtude do Dia das Mães, celebrado no domingo (14), as mães que estiverem acompanhadas dos filhos não pagarão para assistir à partida, que é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Rio Branco enfrenta o Colorado Caieiras no fim de semana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para ter a entrada gratuita, é necessário apresentar algum documento que comprove o parentesco. Além das mães, crianças de até 12 anos não pagam. Já para os demais torcedores, os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 30. Para o setor de arquibancada, a entrada inteira custa R$ 20, enquanto a meia é vendida por R$ 10. Na área cativa, que é coberta, os valores são R$ 30 inteira e R$ 15 meia.

Possuem direito à meia entrada estudantes e idosos. Os ingressos podem ser adquiridos no Décio Vitta, na Sede Náutica do clube e na loja Z Sports.

As vendas físicas acontecem das 8h às 18h, conforme divulgado pelo clube. Também é possível comprar os ingressos de forma online, através do site riobranco.soudaliga.com.br. No dia do jogo, torcedores que estiverem com a camisa do Rio Branco pagarão meia entrada.

O Tigre ainda não venceu nesta Bezinha. Até o momento foram três empates em três jogos, contra Paulista de Jundiaí, União Barbarense e Ska Brasil – nos dois últimos, a equipe jogou fora de casa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.