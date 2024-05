Com presença de torcedores do Rio Branco, Peixe-Gato é velado no Décio Vitta

Mordomo trabalhava no clube desde os anos 1970 e morreu nesta terça-feira, vítima de uma embolia pulmonar

Familiares, amigos e torcedores do Rio Branco se despediram do mordomo Aparecido Ferrari, o Peixe-Gato, nesta quarta-feira (29), em velório realizado no estádio Décio Vitta, em Americana. Ele morreu na terça-feira (28), aos 59 anos, devido a uma embolia pulmonar.

Peixe foi velado vestindo a camisa do alvinegro e a medalha de campeão do Campeonato Paulista Série A4. O sepultamento foi realizado no Cemitério Parque Gramado, na mesma cidade.

Velório de Peixe-Gato reuniu familiares, amigos e torcedores no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Também estiveram presentes na despedida membros do clube, ex-jogadores e figuras políticas, como o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), e o vice Odir Demarchi (PSD), assim como os vereadores Juninho Dias (MDB) e Leco Soares (Podemos).

Peixe-Gato estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi desde a última semana. Recentemente, ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, mas sofreu complicações no período de recuperação. Ele completaria 60 anos em novembro.

Alguns torcedores também foram ao volório no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O mordomo é considerado um ícone do Tigre, trabalhando no futebol americanense desde os tempos de AEC (Americana Esporte Clube), em meados da década de 1970, seguindo em 1979, quando o Rio Branco voltou ao profissionalismo.

Companheiro de Peixe-Gato no clube nas últimas três décadas, o supervisor Xororó lembrou com carinho do amigo. “Perda irreparável. Foram 34 anos trabalhando juntos, eu cheguei em 1990. Nunca brigamos, estávamos sempre juntos”, disse.

Presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo lamentou a perda de Peixe-Gato – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo, lembrou dos tempos em que era criança e o mordomo levava chuteiras para conserto na Sapataria do Alemão, na região central de Americana, que era de seu pai.

“É muito triste falar nesta hora ruim, mas temos que lembrar dele nos momentos bons que viveu aqui dentro. Sou amigo dele desde criancinha, a gente vinha nos jogos aqui e eu me lembro que ele levava chuteiras para arrumar na sapataria do meu pai, na Rua Carioba”, disse Bonaldo.

Torcedores do Rio Branco se despediram de Peixe-Gato – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

‘Meio século aqui’

“Ele tinha a cirurgia marcada antes dos jogos das finais, contra a Francana, e pediu para adiar, para poder estar nos jogos. Parecia que ele estava sentindo alguma coisa, isso chega a arrepiar e emocionar a gente. Pelo menos ele teve alegria até o último momento, no acesso do clube e na comemoração do título. Participou de meio século aqui”, completou o presidente.

Prefeito Chico Sardelli, ex-presidente do Tigre, lembrou com carinho de quando trabalhou com Peixe no clube – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Por fim, Chico Sardelli, que foi presidente do clube em dois mandatos, também lamentou a perda de Peixe-Gato. “Muito triste. Tive a felicidade de ser presidente de 1989 a 1991, com um trabalho muito caloroso que o Peixe tinha, um carinho e amor”, comentou.

“Foi uma marca do Rio Branco, uma referência. Foi uma vida que ele construiu em torno do Rio Branco Esporte Clube”, finalizou o chefe do Executivo.

